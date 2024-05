Frane causate dal maltempo, chiusa una parte dell'Alzaia. Massima attenzione lungo l'Adda dopo le violente precipitazioni delle ultime ore. Il Comune di Cornate ha annunciato la chiusura di alcuni tratti della ciclabile che costeggia il fiume.

Il comunicato del Comune di Cornate

E' di pochi minuti fa il comunicato del Comune di Cornate relativo ad alcune frane che si sono verificate lungo l'Alzaia in seguito alle violente precipitazioni delle scorse ore.

"Comunichiamo che, a causa di alcune frane sull'Alzaia, il Santuario della Rocchetta sarà raggiungibile solo percorrendo il sentiero che parte dal Cimitero di Porto d'Adda - si legge nella nota dell'Amministrazione cornatese, corredata da due eloquenti immagini delle frane - Sono stati attivati gli Enti preposti alla manutenzione affinché si possa ripristinare la situazione quanto prima. Le previsioni di ripristino al momento non sono disponibili".

Tanti i danni del Vimercatese

Quelli annunciati dal Comune di Cornate sono solo gli ultimi danni in ordini di tempo che si sono verificati in particolar modo nella giornata di ieri. Anche il territorio del Vimercatese, infatti, è stato flagellato dal maltempo. A Bernareggio è stato necessario anche evacuare alcune famiglie per il cedimento di un muro di contenimento; a Usmate Velate la Molgoretta ha rotto gli argini. Per ore l’Amministrazione comunale ha invece monitorato la situazione in Carnate. Polizia Locale, Ufficio Tecnico e Protezione Civile sono intervenuti sul territorio. Numerosi anche i problemi tra Ornago e Roncello, solo per citare alcuni dei Comuni del territorio colpiti dalle violenti piogge.