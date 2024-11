A partire dal prossimo 2 dicembre, chiuderà lo storico Stallazzo di Paderno d'Adda. La notizia è arrivata nelle scorse ore dopo la decisione della Cooperativa Solleva che ha in gestione la struttura lungo l'alzaia dell'Adda.

Frana sull'alzaia, chiude lo Stallazzo: la solidarietà dei sindaci di Cornate e Paderno

Le ragioni purtroppo sono ben note: le entrate dell'attività si sono ridotte sensibilmente a causa della frana che lo scorso 16 maggio si è verificata proprio sull'alzaia nel territorio di Cornate d'Adda, ed in particolare nella frazione di Porto.

La notizia è corsa veloce sul territorio ed è stata ripresa anche dai sindaci di Cornate e Paderno, Andrea Panzeri e Gianpaolo Torchio che - attraverso una nota congiunta - hanno espresso tutto il loro dispiacere per questa triste decisione della cooperativa.

"La sospensione delle attività della cooperativa Solleva allo Stallazzo di Paderno è una perdita per il territorio e per tutti noi, che in quel luogo sapevamo di trovare uno spazio sempre accogliente, ricco dell’impegno di molte persone, in cui abbiamo avuto l'opportunità di vivere momenti importanti", hanno esordito i primi due cittadini.

L'impegno dei primi cittadini

Panzeri e Torchio hanno poi ripercorso il loro impegno nel corso dei mesi per cercare di trovare una soluzione alla situazione di difficoltà derivante dalla frana:

"In questi sei mesi, come Sindaci dei comuni di Paderno d’Adda e Cornate d’Adda, abbiamo seguito attraverso Luigi Gasparini (prima, e non unica, ‘anima’ dello Stallazzo) la sempre più precaria situazione del presidio, fino all’ultima, difficile decisione di sospendere l’attività - proseguono i due sindaci - Parallelamente, dopo aver da subito attivato i canali di segnalazione istituzionali, abbiamo sollecitato Regione Lombardia sull’urgenza di intervenire per la risoluzione delle frane localizzate sul territorio di Cornate. L'ultimo passaggio è stata una lettera appello al Presidente Fontana, a un ampio gruppo di Assessori potenzialmente competenti e ai consiglieri regionali di Lecco e Monza Brianza. A questa hanno dato risposta gli Assessori Comazzi e Lucente, che dopo averci incontrato, hanno individuato come potenzialmente utili alcune risorse economiche che i concessionari delle centrali idroelettriche versano a Regione e sono messe a disposizione delle Province. Sono risorse che devono essere impegnate per interventi ambientali prevalentemente nei comuni interessati dalle derivazioni idroelettriche, come appunto Paderno e Cornate. Trattandosi di risorse che dovevano arrivare ai nostri Comuni, siamo stati interpellati dalle rispettive Province per capire la disponibilità a dedicarle alla frana. Cosa che abbiamo naturalmente fatto, rinunciando ad utilizzarle su altri progetti di effettiva competenza comunale o provinciale, ma riconoscendo il valore strategico per il territorio della riapertura nella sua interezza del percorso ciclabile che costeggia l’Adda sulla alzaia da Cassano a Lecco".

L'intervento della Provincia

Una speranza per la risoluzione della problematica legata alle frane è arrivata però dalla Provincia di Monza e Brianza. L'ente, non più tardi di due settimane fa, aveva infatti annunciato che si sarebbe fatta carico di indagare le cause del crollo, stanziando anche una cifra per condurre gli studi.