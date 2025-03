Il consigliere Jacopo Dozio di Forza Italia porta in Regione Lombardia le 4000 firme per riaprire lo Stallazzo di Cornate d’Adda.

Quattromila firme in Regione per riaprire lo Stallazzo

«Ho organizzato questa mattina al Pirellone l’incontro tra l’assessore Gianluca Comazzi e il presidente della Cooperativa Solleva Luigi Gasparini e la direttrice Erika Grandi - ha detto il consigliere azzurro - per discutere il ripristino del passaggio dopo la frana che ha colpito l’area che dà accesso allo Stallazzo dalla parte di Cornate lo scorso maggio».

Dozio ha anche evidenziato che «la Regione ha risposto presente a questo problema del nostro territorio mettendo a disposizione 1,5 milioni di euro, ora attendiamo l’intervento della Provincia di Monza e il Comune di Cornate per la realizzazione dei lavori di ripristino».

Proprio Gasparini e Grandi della Cooperativa Solleva hanno raccontato che:«stiamo vivendo un momento difficile per la nostra attività chiusa dallo scorso 1° dicembre e l’impossibilità di percorrere la strada da Cornate ci ha fatto perdere l’80% degli introiti. Ringraziamo la Regione per l’impegno profuso. Cogliamo anche l’occasione per lanciare un appello a tutte le istituzioni per sostenerci se possibile anche con risorse economiche per far ripartire il nostro locale che riapriremo in primavera».

Lo Stallazzo, lo ricordiamo, è chiuso dallo scorso 1 dicembre. Le ragioni purtroppo sono ben note: le entrate dell'attività si sono ridotte sensibilmente a causa della frana che il 16 maggio 2024 si è verificata proprio sull'alzaia nel territorio di Cornate d'Adda, ed in particolare nella frazione di Porto.