Fratelli d'Italia consegna il premio "Eccellenza Donna" all'artista Luisa Colombo

Si è tenuta nella giornata di ieri, domenica 17 marzo, a Cornate d'Adda la cerimonia di consegna del premio «Eccellenza donna»: il riconoscimento che il dipartimento brianzolo Tutela Vittime di Fratelli d’Italia assegna, in occasione della Giornata della donna, a chi si è distinta nei vari campi.

A ricevere il premio quest’anno è stata l’artista brianzola Luisa Colombo, attiva nei campi della pittura e della scrittura, ma non solo. Colombo con il suo impegno di arteterapia ha collaborato anche con il carcere milanese di Opera, Bollate e Bergamo raccogliendo le storie di donne vittime di violenza all’interno del libro «Tutte le lacrime sono trasparenti».

A fare gli onori di casa è stato il neoeletto coordinatore cittadino di FdI, Eliseo De Marco, che ha presentato il parterre di ospiti presenti nel pomeriggio nella Sala Leonardo Da Vinci, a partire da Laura Della Bosca, coordinatrice del dipartimento Tutela Vittime e vicesindaco di Concorezzo, passando poi dal presidente del consiglio regionale, Federico Romani, alla consigliera regionale Alessia Villa, la consigliera del Ministro del Turismo Eleonora Frigerio e il consigliere provinciale Giuseppe Azzarello. Assente per un impegno invece la sottosegretaria al Ministero dell’Istruzione e il Merito Paola Frassinetti, che ha però tenuto a salutare i presenti con un videomessaggio.

«Abbiamo l’onore di ospitare questa iniziativa qui a Cornate, come primo appuntamento dopo l'elezione del nuovo direttivo del circolo che è qui presente e colgo l'occasione per salutare il nostro capogruppo in Consiglio, Fabio Quadri - ha sottolineato De Marco - Oggi abbiamo qui una grande rappresentanza del partito che, come una sorta di ponte politico, parte dal territorio e arriva fino al Governo. Era un dovere realizzare questa cerimonia nell’immediata vicinanza della festa della donna, andando a consegnare questo importante premio ad una personalità che si è distinta per il suo impegno».

A consegnare il premio è stata poi Della Bosca che ha sottolineato come il riconoscimento mira a «riconoscere quelle personalità che si sono distinte per il loro impegno, la loro passione e il loro coraggio, andando oltre gli stereotipi dell’8 marzo, sottolineando il loro valore e i risultati che con il loro impegno riescono a raggiungere diventando punti di riferimento per le loro comunità». Colombo, molto emozionata per il premio ricevuto ha ringraziato i presenti per il pensiero:

«Ci tengo molto a ringraziare Fratelli d’Italia per questo riconoscimento. È un premio che condivido con la mia famiglia e con tutte le persone che hanno camminato con me in questi anni. Per il progetto che ho svolto in carcere certo c’è voluto coraggio, c’è voluto impegno, ma è stata una delle più grandi soddisfazioni che io abbia mai avuto e dal punto di vista umano la cosa sicuramente mi ha cambiato la vita».