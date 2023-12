Fratelli pianisti di Limbiate alla conquista di New York. Camilla, 16 anni e Niccolò, 11, sono finalisti di un prestigioso concorso internazionale

Fratelli pianisti a New York

Un «po’» di Limbiate si prepara a sbarcare a New York. Accadrà a febbraio quando Camilla Ragno e suo fratello Niccolò raggiungeranno la «Grande Mela» per partecipare alla finale della 16esima edizione del concorso americano «Crescendo International Competition».

I due fratelli, 16 e 11 anni, veri e propri prodigi del pianoforte hanno «guadagnato» l’accesso al prestigioso appuntamento americano dopo aver affrontato le selezioni italiane (in contemporanea alle altre tappe nel resto del mondo): Niccolò vincendo il primo premio, Camilla il terzo. L’appuntamento sarà nella Carnegie Hall di New York.

Prestigioso concorso internazionale

«Una sorta di Scala di Milano – commenta orgogliosa Roberta Sabatino, la madre dei due ragazzi – Quello che suoneranno è in fase di definizione, ma rimarrà “top secret” fino all’ultimo momento. E’ un concorso di grande difficoltà, basti pensare che i partecipanti non possono fare prove dello strumento che utilizzeranno in gara. Il conto alla rovescia? Di fatto è già iniziato nel senso che studiano, suonano, si allenano, si preparano tutti i giorni, a casa, in Conservatorio, a 360 gradi, nella quotidianità, indipendentemente dall’evento di New York».

La passione per il pianoforte

Camilla e Niccolò hanno iniziato prestissimo a cimentarsi al pianoforte: entrambi a 3 anni alla Scuola Musicale di Milano, una scuola di grandissima tradizione e iniziando poi con lo strumento a 5 (Camilla) e 4 anni (Niccolò). E così pure in Conservatorio, Camilla a 9 anni e Niccolò a 7. Un percorso che continua sulla strada dei bei risultati.

«Camilla a 16 anni ha brillantemente superato l’esame di ammissione al triennio, al primo anno di università, nonostante l’accesso sia consentito solo a chi ha ultimato il percorso della scuola secondaria superiore (Scienze Umanistiche al Versari di Cesano Maderno, mentre Niccolò è in prima media al Maristi). Solo in caso, come dice il regolamento, di studenti con spiccate capacità e attitudini, si può sostenere l'esame ed essere ammessi al triennio».

Il tutto però con il classico «ma»: