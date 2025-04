Frontale tra ciclisti nel sottopasso: 72enne in gravi condizioni

E' ricoverato in gravi condizioni il 72enne che nel pomeriggio di ieri, mercoledì 23 aprile, ha avuto la peggio in un brutto incidente frontale tra ciclisti avvenuto nel sottopasso di via Gilera che porta verso il centro di Arcore.

Frontale tra ciclisti nel sottopasso

L'allarme è scattato intorno alle 14.30. Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto i due uomini in sella alle rispettive si sono scontrati in prossimità della curva cieca che si trova sul lato dell'ex area Falck. Data la pendenza del tracciato, lo schianto è stato piuttosto violento. Sul posto due ambulanze e l'automedica.

In gravi condizioni un 72enne

Tra i due, ad avere la peggio è stato il 72enne residente ad Arcore, ora ricoverato al San Gerardo di Monza nel reparto di Neurorianimazione in prognosi riservata. Il 61enne, invece, è stato trasportato in ospedale a Vimercate, ma è stato dimesso qualche ora dopo senza particolari conseguenze.

Viabilità dolce pericolosa

In via Gilera sono intervenuti anche i Carabinieri e la Polizia locale, che ora cercheranno di individuare eventuali responsabilità. L'unica certezza è che l'incidente riporta al centro della discussione il tema della viabilità dolce particolarmente pericolosa in quel punto. Le rampe di accesso al sottopasso, infatti, favoriscono la velocità dei ciclisti che lo imboccano. In passato, come strumento di prevenzione, era stato installato anche uno specchio parabolico. Ma il problema non è stato risolto.