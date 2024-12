Fumata bianca per il Centro sportivo: ecco la firma sulla convenzione

Questo matrimonio s’ha da fare. A un anno di distanza dai primi abboccamenti sul rinnovo della gestione del Centro sportivo, in settimana è arrivata la tanto attesa fumata bianca tra il Comune di Villasanta e la Villa Reale Tennis Club, società che gestisce la struttura di via dei Mille e che lo farà ancora per i prossimi 26 anni.

Fumata bianca per il Centro sportivo

Il 16 dicembre scorso, infatti, le parti hanno firmato la convenzione che assegna al sodalizio la riqualificazione e la gestione del Centro sportivo comunale "Massimo Castoldi". La sigla dell’accordo apre la strada a una serie di lavori che il gestore si impegna ad eseguire per rinnovare la struttura, progettazione inclusa, per un valore di 1.768.439 euro. Atto che vede la soddisfazione da parte dell'Amministrazione comunale:

"Si tratta di un passaggio cruciale per il mondo sportivo locale al quale hanno lavorato in questi ultimi anni due diverse amministrazioni, con la volontà di riqualificare il Centro sportivo e di garantirgli una gestione stabile e improntata all’aggregazione, all’inclusione sociale e alla promozione dello sport".

Gli interventi di miglioramento

Tra gli impegni del concessionario, rappresentato all’atto della firma da Duvier Jesus Medina, c’è la riqualificazione del «Castoldi». Numerosi gli interventi previsti nel prossimo futuro: il rifacimento dei campi da tennis con una struttura di copertura fissa; la realizzazione di campi di padel coperti (al posto del campo di calcio a 7); la sostituzione del manto erboso del campo da calcio a 11 in sintetico; la realizzazione di interventi di riqualificazione delle tribune e di abbattimento delle barriere architettoniche. Oltre a questi interventi principali verranno sostituite gran parte delle luci e delle caldaie per efficientare i consumi ed affrontare la transizione energetica.

Gli impegni del gestore

La gestione del Centro sportivo, dicevamo, è affidata per 26 anni alle capacità organizzative ed imprenditoriali del concessionario, che si impegna a svilupparle perseguendo l’equilibrio economico finanziario degli investimenti. Il gestore, oltre naturalmente alla manutenzione ordinaria, si occuperà delle varie attività compatibili con l’impianto: didattica, attività di apprendimento per tutte le fasce d’età; preagonistica, agonistica e amatoriale; attività terapeutiche, per le scuole, per la terza età, per le persone disabili. Previsti anche l’organizzazione di camp estivi e iniziative aperte alla cittadinanza sui temi dello sport e del benessere. Il gestore ha inoltre la facoltà di introdurre servizi accessori commerciali, per una migliore fruizione da parte degli utenti come somministrazione di alimenti e bevande, vendita di materiale sportivo, accoglienza e reception.

L'accordo con il Comune

Al Comune sarà concesso l’utilizzo gratuito del centro per otto giornate all’anno. L’assegnazione degli spazi alle associazioni sportive dilettantistiche segue le linee di indirizzo specifiche concordate con il Comune: il concessionario è tenuto anche a garantire l’affitto in via prioritaria degli spazi della tensostruttura, dei campi da calcio, della pista di atletica nonché dei campi da tennis a favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte all’Albo del Comune di Villasanta.

Un iter complesso

La firma della convenzione, dicevamo, chiude una partita aperta ormai da diverso tempo. Ricordiamo che la pubblica utilità riguardante la convenzione con l’attuale gestore del "Massimo Castoldi", venne approvata nel dicembre dello scorso anno. La successiva firma della convenzione sembrava una formalità e, invece, alcune criticità contenute nel documento avevano di fatto bloccato l’iter, obbligando la Giunta Galli a ripartire da zero. Il nodo principale, infatti, riguardava la legittimità (o meno) dell’intervento pubblico. Il timore di un eventuale contenzioso aveva convinto l’Esecutivo Galli a stralciare il contributo comunale del valore di 270mila euro. Nella fase di revisione dell’accordo, durata di fatto un anno, sono stati rivisti anche gli interventi a carico del gestore. Nello specifico è stata stralciata la sostituzione delle luci del campo da calcio a 11 in sintetico, la sistemazione degli spogliatoi centrali e la costruzione della rete che avrebbe diviso il campo da calcio in erba con la pista di atletica in maniera da permettere in contemporanea lo svolgimento di allenamenti di atletica e allenamenti di calcio.

"Pionieri di un nuovo accordo"

Partita chiusa e fumata bianca che arriva proprio con la chiusura dell'anno: