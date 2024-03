Furbetti del sacco dell'immondizia abbandonato, fioccano le multe

Tolleranza zero conto chi abbandona i rifiuti, non per fare cassa ma per sensibilizzare la popolazione di Arcore ad avere rispetto per una città pulita, accogliente e decorosa.

Si chiama così l’operazione messa in campo in queste ore da parte della Polizia locale della città, dell’assessore Luca Travascio e del personale di Cem Ambiente. Tante, troppe le zone della città dove gli incivili continuano ad abbandonare i sacchetti pieni di monnezza non differenziata. Solo per fare alcuni esempi sotto la lente degli agenti della Polizia locale sono finiti i sacchetti abbandonati negli ultimi giorni in piazza Durini, via Fumagalli, via Abate d’Adda, al parchetto degli Alpini, via Umberto I, via Lega Lombarda e via Corridoni, giusto per fare qualche esempio.

La rabbia dell'assessore

"La situazione è davvero colma, non è possibile andare avanti così e per questo posso dire che abbiamo dato il via ad una campagna che punta non solo a multare ma, soprattutto, a sensibilizzare gli arcoresi su questo tema - ha sottolineato Travascio - Invito fin d’ora i cittadini onesti a segnalare sempre chi abbandona i rifiuti. Telefonate ai carabinieri o alla Polizia locale che, posso garantire, non rimangono inascoltate e quello che stiamo facendo in queste ore ne è la prova. In secondo luogo vorrei dire ai furbetti che non fanno la raccolta differenziata a casa e pensano di abbandonare i rifiuti in maniera impunita che è finita la pacchia".

Già partite le prime multe