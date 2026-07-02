Gaia Monti è la nuova presidente del Rotary Club di Meda e delle Brughiere

Gaia Monti di Lentate sul Seveso è la nuova presidente del Rotary Club di Meda e delle Brughiere.

Gaia Monti è la nuova presidente del Rotary di Meda e delle Brughiere

La brillante lentatese, imprenditrice nel settore degli impianti di allarme, ha infatti ricevuto il collare dal desiano Mario Arienti durante la conviviale di giovedì 25 giugno al Golf Club di Carimate, che ha avuto come ospiti Giulia Zoia, presidente eletta Rotaract Brianza Nord, Laura Ferrari, sindaco di Lentate sul Seveso, Renato Nobili e Alberto Drogo di Avis Meda, Adriana Amistani, Gianluca Amistani e Luisa Filippi, presidente di Aurora.

“Ci sono degli aspetti su cui possiamo migliorare”

Dopo l’intervento del past president Arienti, che ha ripercorso l’attività svolta sotto la sua guida, con la tradizionale cerimonia del passaggio delle consegne si è aperto un nuovo anno rotariano, all’insegna della continuità ma anche della novità.

«Spero di essere all’altezza di questo compito e vi ringrazio per la fiducia che avete riposto in me – ha detto Monti visibilmente emozionata – Sono molto orgogliosa del nostro club, caratterizzato da impegno, amicizia e solidarietà, ma ci sono anche degli aspetti su cui possiamo migliorare». Ha quindi elencato i tre punti del piano strategico su cui lavorare: «Possiamo fare meglio per quanto riguarda l’effettivo, per attirare nuove leve e favorire un ricambio generazionale – ha spiegato – Dobbiamo impegnarci sui progetti e soprattutto farli conoscere al territorio, magari organizzando degli eventi pubblici in cui raccontare quello che abbiamo fatto».

Il progetto del Rotary con Avis Meda

Ha quindi ringraziato il suo vice Carlo Meroni, di Meda, «senza il quale non sarei qui stasera. Grazie per sostenermi, sarai il mio braccio destro». A proposito di progetti da sostenere, al termine della serata Alberto Drogo, medico e responsabile del progetto formazione di Avis Meda, ha annunciato l’intento di tenere corsi di primo soccorso agli insegnanti delle scuole, in modo che siano pronti a intervenire in caso di emergenza. Durante la serata è stata inoltre consegnata la «Paul Harris Fellow», la massima onorificenza rotariana, al commercialista Franco Motta, «per la disponibilità a mettere le sue competenze al servizio del club».