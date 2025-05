Galimberti auto chiude definitivamente

Il salone auto di via Barzaghi a Verano ha cessato l’attività; dopo l’avvio del procedimento disposto in Tribunale per la liquidazione giudiziale chiude definitivamente "Galimberti auto".

La chiusura dell'attività

Chiude definitivamente «Galimberti auto», il concessionario di via Barzaghi gestito da Pietro Raele.

Da qualche giorno il salone è vuoto e l'attività risulta cessata, anche consultando il web. Sulla pagina Google digitando Galimberti auto, oltre a tutti gli articoli in cui si parla del rivenditore che ha venduto auto a parecchi clienti senza mai consegnarle, appaiono anche i riferimenti del punto vendita, con la scritta ben in evidenza, in rosso, «chiuso definitivamente».

La società è in liquidazione giudiziale

Con l'avvio in Tribunale della liquidazione giudiziale, procedimento disposto dalla Procura di Monza dopo le numerose denunce a carico del titolare dell'attività, ma anche il forte indebitamento accumulato dalla società, cala dunque il sipario sugli affari di Raele; contattato telefonicamente all'inizio di settimana scorsa - lunedì 5 maggio - ci aveva detto che avrebbe continuato a lavorare per finire gli ultimi lavori avviati.

Il titolare

Nel corso della settimana, l'ultimo atto, con la chiusura e cessazione dell'attività.

«Purtroppo, con l'avvio della liquidazione giudiziale sono stato costretto a chiudere, mi spiace perchè fino alla fine ho sperato di poter risolvere tutto», ha commentato.

Il procedimento avviato il 30 aprile è applicabile proprio quando un’impresa non è più in grado di soddisfare i propri debiti. E nell’ultimo anno e mezzo, solo tra i clienti che hanno acquistato da Galimberti auto si sono accumulati circa 300.000 euro. A questi si sommano poi tutti gli altri creditori che vantano somme dal concessionario.

Il commento a caldo dei clienti

La notizia della chiusura del salone ha destato una certa soddisfazione da parte proprio dei clienti che si sono sempre sentiti «beffati» da Raele.