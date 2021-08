Gargiulo presenta il programma, "frutto del lavoro di questi cinque anni"

“Oggi finalmente presentiamo il nostro programma elettorale, nulla di improvvisato, frutto del lavoro di questi cinque anni in Consiglio comunale e di costante ascolto dei cittadini. Tante idee di buon senso con l’obiettivo di poterle concretizzare nei prossimi cinque anni nei quali di auguriamo di poter amministrare Desio”. Ha esordito così Simone Gargiulo, candidato sindaco per la Lista Civica Per Desio, Lega e Fratelli d'Italia, che ha scelto una diretta facebook per presentare il programma elettorale.

Fondamentale la sicurezza

"Fondamentale per noi è la sicurezza", ha affermato prima di elencare tutti i punti, settore per settore, che la coalizione che lo sostiene intende concretizzare nel caso venisse scelta alle Amministrative d'inizio ottobre. Per illuminazione e videosorveglianza è prevista "la verifica degli impianti esistenti e il potenziamento con sistemi high-tech multifunzione". "L'illuminazione è un argomento che va di pari passo con la sicurezza - ha detto Gargiulo - L'Amministrazione di centrosinistra in questi anni ha fatto tante promesse ma il progetto Illumina non è mai stato concretizzato e tante zone sono al buio". Tra gli altri punti: un tavolo di lavoro permanente tra istituzioni e forze dell’ordine con l’obiettivo di lavorare in perfetta sinergia; il potenziamento delle dotazioni personali della polizia locale tablet e cellulari con software adeguati, spray al peperoncino e tutto quello che serve per poter garantire agli agenti di lavorare in sicurezza".

Viabilità da rivedere

Nel programma c'è poi il tema della viabilità con una "ripianificazione attenta e metodica della viabilità al fine di ripristinare fluidità del traffico e la sicurezza dei cittadini, date le numerose criticità in alcuni punti della città anche nel passaggio dei veicoli di soccorso". "Vogliamo dare il giusto rilievo ai giovani non solo a livello ludico" ha poi aggiunto. Da qui la volontà di "istituire un'area di studio attrezzata all'aperto nel parco adiacente la biblioteca; creare un centro di aggregazione giovanile in un edificio comunale, uno spazio gratuito polifunzionale, da dedicare a laboratori e attività proposte dai ragazzi con la supervisione di educatori; realizzare un sistema wi-fi gratuito, accessibile con credenziali specifiche che garantisca l'identità del fruitore; incentivare l'imprenditoria giovanile sul territorio".

"Va riqualificato il centro sportivo, un buco nell'acqua per il centrosinistra"

Per la scuola la coalizione propone il censimento dello stato di fatto dei plessi scolastici, la messa in sicurezza e a norma degli edifici, il potenziamento dei servizi di pre e post scuola. Sarà rivisto il servizio trasporti studenti e saranno istituiti premi per studenti meritevoli in diversi campi. Per lo sport al centro del programma ci sarà la "riqualificazione del Centro sportivo tramite bandi regionali o europei per

renderlo più fruibile da tutta la cittadinanza". "Per il centrosinistra questo è stato un totale buco nell'acqua - ha fatto presente Gargiulo - Allo stesso modo proponiamo l'ampliamento della piscina, altra promessa mancata", mentre il Palabanco "dovrà diventare un punto cardine dello sport ad alto livello, e potrà essere utilizzato per grandi eventi come concerti o esibizioni". Sport anche nelle periferie della città e "maggior dialogo con le associazioni sportive".

Manifestazioni più consone per Villa Tittoni

Al centro della cultura Villa Tittoni, "con manifestazioni più consone alla location e lo spostamento dei concerti e simili nell'area feste dietro il Palabanco". Tra le idee la "creazione di un percorso all'interno della città che porti nei luoghi significativi della Battaglia di Desio, con punti informazione che ripercorrono quell'evento storico". "Ci teniamo alla valorizzazione della casa natale di Papa Pio XI, collaborando con la Curia, Sotto il Monte e Concesio per creare un percorso dei Papi Lombardi". Nell'elenco anche un museo della storia dell'auto nella Palazzina Cremonini e la valorizzazione della storia tessile della città, con il recupero della tettoia Gavazzi come museo del tessile. In più, adoperarsi "per trasformare piazza Don Giussani in un centro vivo, con eventi o attività ludiche permanenti".

Vere piste ciclabili e rimozione delle banchine delle rotaie del tram

Tra i punti compresi nell'Urbanistica ci sono la "modifica del Pgt nell'ottica di incentivare la riqualificazione degli edifici esistenti con uno sguardo al recupero di spazi e volumetrie; la realizzazione di una reale cintura verde della città, curata e fruibile; la recinzione di parchi giochi e giardini, con l'installazione di videocamere per prevenire atti vandalici", ma anche "un'adeguata manutenzione del verde pubblico, il miglioramento della circolazione, l'implementazione dei parcheggi, la realizzazione di vere piste ciclabili, l'eliminazione delle banchine delle rotaie del tram, la realizzazione di marciapiedi e passaggi pedonali sicuri".

Next Generation e un progetto ad hoc per il commercio

Come già annunciato, sarà istituita la delega alla Next Generation e "implementate le condizioni necessarie all’ottenimento delle

risorse messe a disposizione dai bandi regionali, nazionali ed europei". Per le Politiche sociali prevista una mappatura aggiornata, mentre per il commercio "garantiremo un canale di comunicazione costante con i commercianti. Saranno potenziati i servizi per rendere la città una vetrina". In programma anche un progetto "Desio sul modello di Desio" per "creare le condizioni per cui il commercio a Desio diventi florido ma seguendo le caratteristiche che ha la nostra città, non copiando altre realtà". In più la valutazione di " incentivi per start-up e la riduzione imposte inique per le attività già esistenti". Sarà anche potenziata la rete wi-fi pubblica a libero accesso.

L'invito ai desiani

"Tanti argomenti che andranno sviscerati. Li proponiamo ai cittadini, a cui chiediamo suggerimenti e commenti, perché vogliamo essere sempre attenti alle esigenze dei desiani", ha detto al termine della diretta.