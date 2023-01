Gatta scomparsa a Limbiate, si cerca Chicca. Da settimane non torna nella colonia felina di Pinzano dove vive da anni

A Limbiate si cerca Chicca

Chicca non torna a casa da settimane, i volontari della colonia felina sono preoccupate per lei. La gatta ha 10 anni, è sterilizzata e vive da parecchio tempo nella colonia situata vicino alle scuole di via Giotto, al quartiere Pinzano di Limbiate. La gatta è sparita dall'8 dicembre, i volontari hanno aspettato qualche giorno il suo ritorno ma niente, così hanno affisso nelle strade alcuni cartelli con la sua foto e lanciato appelli ma sembra sparita nel nulla.

L'appello

Il timore è che qualcuno l'abbia portata via. Col passare delle settimane aumenta la preoccupazione per Chicca, così i volontari hanno deciso di rilanciare l'appello per la ricerca affinché la sua foto venga diffusa il più possibile e aumentino la possibilità che possa tornare nella sua colonia. Chi dovesse avvistare Chicca può segnalarlo al numero di telefono 339 3682918.