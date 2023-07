Gelsia attiva a Tregasio il servizio gestione Tassa Rifiuti

Da oggi, mercoledì 19 luglio 2023, lo sportello Gelsia Ambiente di Triuggio, in via Cascina Gianfranco 55 (Tregasio), ha avviato anche il servizio di gestione della Tassa Rifiuti.

Servizio Tassa Rifiuti

Lo sportello è aperto tutti i mercoledì dalle 9 alle 12.30 e gli utenti vi si possono recare per usufruire dei seguenti servizi: iscrizione, variazione e cessazioni della tassa rifiuti, informazioni relative alla tassa, ritiro dei sacchi e dei contenitori della raccolta differenziata per le nuove utenze, consegna della G-Card per le nuove utenze non domestiche (per i distributori automatici dei sacchi).

Gelsia Ambiente

Gelsia Ambiente è la società del gruppo che gestisce i servizi di igiene ambientale in 27 Comuni del territorio brianzolo, servendo una popolazione di circa 470mila abitanti. Attraverso il costante impegno della società e dei cittadini brianzoli, la raccolta differenziata in questi Comuni ha raggiunto l'80,7%. Gelsia Ambiente crede nell’importanza della comunicazione per ottenere i migliori risultati in termini di ecosostenibilità e tutela dell’ambiente e, per tale ragione, organizza annualmente progetti di educazione ambientale di vario livello per gli alunni delle scuole elementari e serate formative sulla raccolta differenziata per la cittadinanza. Ricordiamo che per tutte le informazioni sono a disposizione anche il servizio clienti al numero verde gratuito 800.445964, il sito web www.gelsiambiente.it e la G-App di Gelsia Ambiente.

Le attività

Le attività di cui si occupa l'azienda sono la raccolta, il trasporto e lo smaltimento/trattamento dei rifiuti, lo spazzamento manuale e meccanizzato di strade ed aree pubbliche, la gestione delle piattaforme ecologiche, l'intermediazione dei recuperi e degli smaltimenti, la comunicazione e l'informazione ai Comuni e ai cittadini, la sensibilizzazione ambientale nelle scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio.

