Gelsia prosegue il sostegno al progetto della Mensa solidale

Anche nell'anno in corso prosegue il sostegno di Gelsia al progetto della Mensa solidale, promosso dalla Casa della carità di Seregno. Come è avvenuto negli scorsi anni, la società di Aeb (Gruppo A2A) sosterrà economicamente l'iniziativa attraverso un’erogazione liberale, contribuendo a garantire continuità a un servizio essenziale per la comunità.

Mensa solidale, venti pasti al giorno

La Mensa solidale presso l'istituto Pozzi di via Alfieri è gestita con dedizione dalle suore Figlie della Carità: non offre solo un pasto caldo,

ma rappresenta anche uno spazio di ascolto per chi attraversa difficoltà economiche. In questo contesto il sostegno di Gelsia contribuisce ad alimentare una comunità in cui nessuno viene lasciato solo. Il servizio è attivo tutto l'anno dalle 11.45 alle 13 e accoglie quotidianamente tra 15 e 20 persone.

"La sostenibilità non è solo ambientale"