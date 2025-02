Gelsia si prende cura di sei aree verdi

A Seregno prende il via un nuovo progetto di tutela e valorizzazione del verde urbano grazie alla collaborazione tra il Comune e Gelsia, la società del Gruppo Aeb - A2A.

A Gelsia la manutenzione di rotatorie e fioriere

L'iniziativa, frutto di un accordo triennale di sponsorizzazione tecnica, punta a garantire la manutenzione e la cura di diverse aree della città, migliorando il decoro e la fruibilità degli spazi pubblici. L'accordo prevede che Gelsia si occupi della manutenzione ordinaria di quattro rotatorie e di due fioriere nel centro di Seregno. In particolare le rotatorie di via Monti - via Messina, via alla Porada - via Ancona, via Montello - via Montorfano e via Montello - via Arno, oltre alle fioriere di Corso del Popolo e di piazza Risorgimento.

Ballabio: "Favorire il benessere della Brianza"

“La visione della nostra società non si limita al presente, ma guarda al futuro, con l'obiettivo di favorire la crescita e il benessere della Brianza - commenta Mauro Ballabio, presidente di Gelsia - La collaborazione con il Comune di Seregno ribadisce la nostra vicinanza e attenzione alle comunità locali e vuole essere un contributo per una città sempre più bella e sostenibile”.

Viganò: "Una città più vivibile"

"È importante il contributo che Gelsia e tutte le società del Gruppo Aeb offrono per una città più bella e vivibile – il pensiero del vicesindaco, William Viganò - Oltre all’aspetto gestionale e di cura, è anche molto bello che si legga il nome Gelsia a suggellare quel segno di appartenenza della nostra partecipata alla vita quotidiana di Seregno”.

Il piano di valorizzazione ambientale

L’iniziativa tra pubblico e privato rientra in un più ampio piano di valorizzazione ambientale che Gelsia sta portando avanti in Brianza. L'obiettivo è migliorare la salvaguardia dei luoghi e delle realtà di interesse sociale attraverso una gestione sostenibile del verde urbano, contribuendo così a rendere i luoghi in cui abitiamo più accoglienti.