Seregno: Gelsia termina i lavori di riqualificazione di 4 rotatorie

Inaugurazione a Seregno delle nuove rotatorie Montello/Arno, Montello/Montorfano, Porada/Ancona e Monti/Messina. Ad occuparsi dei lavori di riqualificazione urbana è Gelsia che, con il nuovo anno, regala ai seregnesi quattro piccoli polmoni verdi.

Nuove rotatorie a Seregno: Gelsia cura le aree verdi

Questa nuova iniziativa ha il duplice obiettivo di migliorare le aree verdi e di restituire ai cittadini non delle semplici rotonde, ma delle piccole opere d’arte all’aria aperta. Non più grigio e cemento, ma quattro spazi ridisegnati a misura d’uomo in linea con i principi di riqualificazione urbana.

Il progetto di rinaturalizzazione è partito dalla formazione di un nuovo manto erboso come base necessaria per la piantumazione di arbusti resistenti di piccole/medie dimensioni e caratterizzati da una fioritura prolungata per abbellire i rondò. Rosa cubana, Abelia Sherwood, Hypericum moserianum e Spirea japonica Goldflame portano così i toni del giallo e del rosa tra le strade della città.

All’interno di ogni rotatoria, circondata dagli arbusti, si trova una scultura in acciaio patinato Corten, capace di resistere alla corrosione degli agenti atmosferici, raffigurante un albero di gelso stilizzato, alto circa due metri, messo in risalto da un sistema di illuminazione a LED. Oltre alle rotatorie, l’azienda si è occupata anche della piantumazione e della manutenzione delle fioriere in Corso del Popolo e in Piazza Risorgimento, in pieno centro cittadino.

Le opere terminate nell’ultimo biennio

A fine novembre dello scorso anno, Gelsia ha promosso, con successo e grande partecipazione da parte dei cittadini, un'iniziativa di forestazione urbana che ha portato alla piantumazione di 50 nuovi alberi nel Parco di via Colombo.

Nel corso del 2020 si è inoltre dedicata alla valorizzazione della passerella ciclopedonale di via allo Stadio a Seregno e alla sponsorizzazione di una parte degli interventi di restauro di Villa Candiani-Magatti a Lissone per ridare vita a un edificio settecentesco di rara bellezza. Il mese scorso, l'azienda attiva nella vendita di luce, gas e servizi ad efficienza energetica, ha dato seguito all'attività di forestazione urbana lanciando una nuova iniziativa che ha portato alla messa a dimora di 150 esemplari arborei tra via Foscolo e via Boccaccio, sempre a Carate Brianza.