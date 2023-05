Gemellaggio musicale Triuggio-Usa

Quattordici studenti dalla Pennsylvania ospiti in paese grazie a un progetto della «Santa Cecilia». Un gemellaggio culturale tra il corpo musicale di Triuggio e la Slippery Rock University per un’esperienza di community band.

Gemellaggio musicale

Il sindaco Pietro Cicardi e gli assessori hanno accolto in sala consiliare la delegazione di studenti provenienti dalla Pennsylvania. A fare gli onori di casa il presidente della «Santa Cecilia», Roberto Pinazzi, e il direttore artistico, il maestro Armando Saldarini: «Il progetto era già pronto nel marzo 2020 poi è iniziato il lockdown» hanno spiegato. A suggello di questo «gemellaggio» le due bande si sono esibite insieme sabato sera in un concerto presso il salone polifunzionale in via Marconi, che ha riscosso un grande successo. Il concerto è stato diretto da Saldarini insieme al collega ed ex compagno di studi Jonathan Helmick, direttore d'orchestra alla Slippery Rock University. I musicisti triuggesi ricambieranno poi la visita il prossimo mese di ottobre, recandosi in Pennsylvania. E' intenzione degli organizzatori replicare l'esperienza con regolarità ogni anno.

Il commento del presidente

"Per gli studenti di musica si tratta di un'esperienza importante da inserire nel curriculum - spiega Roberto Pinazzi, presidente del corpo musicale "Santa Cecilia" - Negli Stati Uniti le selezioni per scegliere i 14 candidati al gemellaggio sono state molto severe. In banda abbiamo applicato i criteri di reciprocità e anzianità: hanno avuto precedenza i musicisti da più anni iscritti al gruppo e i ragazzi delle famiglie ospitanti ovvero le famiglie che per una settimana hanno dato vitto e alloggio agli studenti americani. La nostra partecipazione nel 2018 al Midwest Clinic di Chicago ci ha reso una formazione conosciuta". Lo scambio culturale e il concerto di sabato sera hanno avuto il patrocinio del Comune. Nei pochi giorni di permanenza in Italia i ragazzi hanno avuto un programma ricco di impegni: hanno infatti visitato le città di Milano, Como, Bergamo, Monza, Firenze e Verona.

