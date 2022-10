Genitori litigano sugli spalti: Vis Nova multata, ma il presidente fa pagare ai due papà

Insulti, qualche spintone e un gran parapiglia sugli spalti, proprio mentre si giocava la partita di calcio valevole per il campionato Juniores regionale che ha visto fronteggiarsi sul campo, la Vis Nova Giussano contro i padroni di casa della Fc Cologno.

Lite tra genitori

Qualche parola di troppo, poi sono passati alle vie di fatto, arrivando ad azzuffarsi sugli spalti.

Trasferta piuttosto movimentata per il Vis Nova, la scorsa domenica 16 ottobre: protagonisti due papà giussanesi particolarmente accaniti nel tifo ai loro figli e alla squadra.

Partita sospesa e multa

Una situazione potenzialmente incandescente, tanto da spingere l’arbitro a sospendere la partita durante il secondo tempo per una decina di minuti, nell’attesa che il clima si raffreddasse.

Alla fine il match è terminato 1 a 2 per i giussanesi. Che tuttavia hanno dovuto pagare sulla propria pelle l’atteggiamento sopra le righe dei loro tifosi. Giovedì, infatti, il Giudice sportivo ha messo nero su bianco il provvedimento: 100 euro di multa per la Vis Nova, «perché propri sostenitori ponevano in essere una rissa tra loro medesimi, costringendo l’arbitro a sospendere temporaneamente la gara».

La decisione del presidente giussanese

Netta è stata la posizione da parte del presidente della Vis Nova riguardo a quanto avvenuto sugli spalti la scorsa domenica. «Certe cose non devono assolutamente accadere - ha sottolineato Emiliano Sironi - Saranno i due genitori coinvolti, a pagare la sanzione. Abbiamo ritenuto corretto che fossero i diretti interessati ad assumersi la responsabilità e le conseguenze di quanto fatto".

