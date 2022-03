Gentilezza on line e off line: i bambini lo raccontano in una filastrocca e un podcast

Giussano

Protagonisti: gli alunni della IIA di Birone

Essere gentili, sempre. Sia in rete sia fuori dalla rete. E' quello che ha fatto la classe IIA della primaria di Birone.

L'iniziativa nasce da un progetto didattico

Grazie, scusa, permesso, per piacere, sono solo alcune delle parole gentili che i bambini della classe II A della scuola primaria di Birone hanno pensato per la «Safer internet stories 2022», un progetto per la sicurezza in rete. Gli alunni hanno voluto dare il proprio contributo attraverso la realizzazione di una «filastrocca sulla gentilezza» per dimostrare come si può essere «gentili online ma anche offline». L'attività rientra tra le sfide del progetto del Piano nazionale scuola digitale - Innovamenti.

Il lavoro «artistico e digitale» con le maestre

Gli alunni hanno seguito un percorso di apprendimento partendo dalla riflessione sul tema della gentilezza. Hanno poi realizzato dei lavoretti creativi e una filastrocca che è stata pubblicata in un episodio attraverso un podcast. A seguirli nel lavoro «artistico e digitale», la maestra Lazzarella Abbondi e la collega Daniela Macchi.

«I bambini hanno lavorato in classe sul tema della sicurezza in rete, per diverse ore, dopo una serie di riflessioni e un percorso di educazione civica. Hanno poi inventato la filastrocca - spiega la maestra Abbondi - e successivamente ci siamo occupati della registrazione del potcast, attività che è molto piaciuta ai bambini. Si sono improvvisati speakers e dopo diverse prove e registrazioni siamo arrivati al nostro primo potcast, pubblicato sul sito della scuola». Potcast da ascoltare, basta andare sul portale dell'Istituto comprensivo Don Rinaldo Beretta.