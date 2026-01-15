Obiettivo: la gestione sostenibile delle acque meteoriche. A Meda va avanti il progetto di BrianzAcque basato sull’adozione di sistemi di drenaggio urbano sostenibile (SuDS).

Gestione delle acque meteoriche, si chiuderà a giugno il cantiere di BrianzAcque

L’intervento si concentra nella zona della rotatoria tra via Degli Angeli Custodi e via Papa Giovanni XXIII e lungo quest’ultima arteria. Oltre a una riqualificazione urbanistica dell’area, il progetto mira a riequilibrare il bilancio idrico e a migliorare il drenaggio delle acque piovane, riducendo l’impatto delle precipitazioni intense.

Il nuovo parco per la gestione sostenibile dell’acqua

Le azioni previste includono la realizzazione di un parco con “bioswale”, ovvero sistemi di bioritenzione in grado di filtrare e favorire l’infiltrazione naturale dell’acqua meteorica nel suolo; il rifacimento della pavimentazione del parcheggio in prossimità dell’Istituto comprensivo Armando Diaz, con l’impiego di soluzioni drenanti per limitare l’impermeabilizzazione del terreno; la realizzazione di una nuova rete di fognatura bianca, progettata per convogliare le acque meteoriche verso le aree verdi, sostenendo i processi naturali di assorbimento.

L’intervento interessa 5.000 metri quadrati circa di area a parco e circa 1.800 metri quadrati di parcheggio, per un costo complessivo pari a circa 750.000 euro finanziato da BrianzAcque e Regione Lombardia.

“Interventi come quello di Meda rappresentano un passo concreto verso un nuovo modo di gestire l’acqua nelle nostre città – sottolinea Enrico Boerci, presidente di BrianzAcque – Grazie ai sistemi di drenaggio urbano sostenibile riduciamo il rischio di allagamenti, alleggeriamo il carico sulle reti fognarie e valorizziamo l’acqua meteorica come risorsa per migliorare la qualità degli spazi urbani. È una visione che BrianzAcque porta avanti in stretta collaborazione con le amministrazioni locali e con Regione Lombardia, puntando a soluzioni capaci di generare benefici ambientali e urbani duraturi. L’acqua non è solo qualcosa da gestire, ma un’opportunità per costruire città più vivibili, verdi e resilienti”.

La consegna è prevista per giugno

I lavori sono stati avviati lo scorso 9 dicembre 2025 e la conclusione è stimata per il mese di giugno 2026. Allo stato attuale prosegue la posa della nuova rete di fognatura, in corrispondenza della rotatoria e lungo via Papa Giovanni XXIII.