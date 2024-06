Giallo a Lesmo: si schianta in rotonda con l'auto, poi si dilegua

Si schianta con l'auto in rotonda, poi si dilegua prima dell'arrivo dei soccorsi. Giallo a Lesmo nella serata di domenica 23: l'incidente è avvenuto lungo la Strada Provinciale in direzione di Arcore.

Giallo a Lesmo: si schianta in rotonda con l'auto

L'allarme è scattato intorno alle 23 all'altezza della rotonda dell'Iperal. Stando a una prima ricostruzione pare che un uomo, a bordo di un'Audi, stesse viaggiando in direzione del centro di Lesmo quando improvvisamente avrebbe perso il controllo della propria auto. La sua corsa si è però conclusa contro il guardrail che costeggia la pista ciclopedonale, subito dopo la rotatoria, contro cui si è schiantato rischiando peraltro di falciare qualche pedone.

L'arrivo dei soccorsi

Sul posto un'ambulanza in codice rosso, ma all'arrivo dei soccorsi del guidatore non c'era neanche l'ombra. Secondo alcuni testimoni, infatti, il conducente si sarebbe dileguato prima che qualcuno potesse sottoporlo agli accertamenti sanitari. Per questo non è escluso che lo schianto sia stato causato da uno stato psicofisico alterato da qualche genere di sostanza.

Indagano i Carabinieri

Sempre stando al racconto degli astanti, il guidatore dell'auto sarebbe stato visto scendere con le proprie gambe dal veicolo e litigare con un'altra persona, probabilmente il passeggero, con cui si sarebbe anche messo le mani addosso. Poi, come detto, la fuga. Su quanto accaduto indagano ora i Carabinieri che nella serata di domenica sono giunti sul posto... rinvenendo solamente l'auto e gli ingenti danni.