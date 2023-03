Giocata fortunata al 10eLotto: vinti 25mila euro in Brianza

La fortuna sorride a Cesano Maderno.

Giocata fortunata al 10eLotto: vinti 25mila euro a Cesano

Come riporta Agipronews infatti il 10eLotto ancora una volta ha premiato la Lombardia e più precisamente la nostra provincia. Ad essere baciata dalla fortuna è stata Cesano Maderno, dove è stato centrato un 6 Oro da 25mila euro.

L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 21 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 912 milioni dall'inizio dell'anno.

A gennaio super vincita a Seregno

Tra le ultime vincite in Brianza segnaliamo quella registrata a Seregno dove, il 26 gennaio scorso, un fortunato giocatore del bar Zoeu di Corso del Popolo ha vinto 500mila euro con un biglietto del Miliardario.