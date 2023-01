Giornata della Memoria: la cerimonia a Lentate sul Seveso

In occasione della Giornata della Memoria, il sindaco Laura Ferrari e l'Amministrazione comunale di Lentate sul Seveso invitano i lentatesi alla cerimonia di commemorazione dei concittadini catturati e deportati durante la Seconda guerra mondiale.

Giornata della Memoria: la cerimonia

La cerimonia è in agenda per venerdì 27 gennaio. Comincerà alle 11 in piazza Fratelli Cervi, a Camnago, presso il monumento ai Caduti dove è collocata la pietra d'inciampo dedicata alla memoria di Amabile Marelli, e continuerà alle 11.30 all'ingresso dell'area verde di via Grandi dove è posta la pietra d'inciampo dedicata alla memoria di Gaetano Venturini.

Le pietre d'inciampo

Il sindaco Laura Ferrari deporrà dei fiori e terrà un discorso nei pressi delle pietre d’inciampo posizionate l’anno scorso in onore di due lentatesi.

Sempre in occasione della Giornata della Memoria, giovedì 26 gennaio, nel pomeriggio, in biblioteca, letture per i bambini.