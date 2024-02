Giornata della Raccolta del Farmaco: successo per l'iniziativa a Burago

Grande successo a Burago di Molgora per la Giornata della Raccolta del Farmaco che per la prima volta è stata ospitata in farmacia.

Giornata Nazionale della Raccolta del Farmaco: per la prima volta l'iniziativa anche a Burago

I volontari dell'Associazione Matteo La Nasa che da anni si occupano di tante belle iniziative sul territorio, sabato sono stati accolti dallo staff della farmacia e per tutta la giornata hanno spiegato ai cittadini le finalità della Giornata della Raccolta del Farmaco.

La risposta è stata incredibile - come ci confermano dall'Associazione. i Buraghesi hanno risposto con estrema generosità donando i farmaci per i più bisognosi tanto che alla chiusura della farmacia i volontari hanno riempito dversi scatoloni con medicinali di ogni tipo.

In Italia oltre 5mila farmacie aderenti

L’iniziativa, a livello italiano, si avvale anche della collaborazione di Federfarma e coinvolge circa 5.000 farmacie su tutto il territorio nazionale. In 23 anni la Giornata ha consentito di raccogliere oltre sette milioni di farmaci per un valore superiore a 24,5 milioni di euro. Solo nell’ultima edizione sono stati raccolti quasi 600mila medicinali, di cui hanno beneficiato almeno 400mila persone assistite da più di 1.800 enti convenzionati con Banco Farmaceutico.