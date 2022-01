Giornata di controlli per il rispetto della normativa anti-Covid: a Villasanta tutto regolare

Martedì mattina

Il servizio è stato svolto martedì mattina in centro paese e presso il centro commerciale.

Martedì mattina la Polizia Locale e i Carabinieri della stazione di Villasanta hanno effettuato un servizio di controllo sull’applicazione della nuova normativa anti-Covid emanata a livello nazionale per contrastare la pandemia.

Rispetto della normativa anti-Covid: a Villasanta tutto regolare

Su indicazione della Prefettura, le forze dell'ordine si sono concentrate in particolare sul controllo del regolare possesso del Green pass e Green pass rafforzato nelle sedi e nelle modalità in cui è previsto dai recenti provvedimenti.

Il servizio è stato svolto con quattro pattuglie, due per ogni corpo, in centro paese e presso il centro commerciale Il Gigante. Su circa 250 soggetti controllati e oltre 100 attività (tra

negozianti, esercenti, lavoratori, clienti), al momento non è stata elevata alcuna sanzione. Nel caso di una sola persona sono in corso accertamenti.

In centro sono stati coinvolti tutti i negozi e bar aperti in quella giornata, mentre al Gigante agenti e carabinieri hanno effettuato controlli su tutte le attività della galleria e sul

personale del supermercato a campione (una cinquantina di persone sui 200 dipendenti).

Con le ultime disposizioni che entreranno in vigore a febbraio, le forze dell’ordine informano che saranno organizzati altri servizi dello stesso tipo. L'Amministrazione comunale che ha diffuso la nota sui controlli effettuati dalle Forze dell'ordine, è soddisfatta del puntuale rispetto delle regole, fondamentale per un contrasto efficace della difficile situazione pandemica.