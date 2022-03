Città pulita

Novanta le persone che hanno scelto di dedicare parte del loro weekend alla comunità concorezzese raccogliendo l’invito a prendere parte alla giornata organizzata dal Comune.

Sono 380 i chili di rifiuti raccolti nel corso della giornata ecologica “Insieme a Te per l’ambiente” che si è tenuta sabato 19 marzo a Concorezzo. A comunicare i dati, nei giorni scorsi, all'Ufficio Ecologia del Comune è stata Cem Ambiente. Dati che sottolineano il grande lavoro svolto dai 90 cittadini che hanno scelto di dedicare parte del loro weekend alla comunità concorezzese raccogliendo l’invito a prendere parte alla giornata ecologica organizzata dal Comune, da CEM e da McDonald’s.

Giornata ecologica a Concorezzo, i cittadini raccolgono 380 chili di rifiuti

“La giornata ecologica di sabato è stata sicuramente un grande successo e i dati che CEM Ambiente ha comunicato confermano il grande lavoro svolto dai volontari- ha affermato l’assessore all’Ambiente Silvia Pilati-. I sacchi di rifiuti raccolti sono stati circa 50 per un totale di 380 chili. Ai cittadini che hanno partecipato alla giornata ecologica va il ringraziamento dell’Amministrazione comunale e della cittadinanza intera.

E’ stato bello vedere l’impegno e i volti sorridenti di quanti hanno scelto, insieme al Comune, di fare qualcosa di concreto e importante per la comunità impegnandosi in una pulizia profonda e straordinaria del territorio. Pulizia che va ad affiancare l’ordinaria pratica legata alla raccolta dei rifiuti. L’impegno dell’amministrazione comunale certamente in questo senso proseguirà con altre azioni volte alla sensibilizzazione circa le tematiche ambientali e la raccolta e corretta gestione dei rifiuti”.

Dal progetto plogging risultati importanti

In particolare il progetto del plogging sta procedendo con risultati importanti e vede un coinvolgimento di 25 cittadini che hanno deciso di unire la pratica sportiva alla raccolta di eventuali rifiuti che trovano sul loro percorso.

Prosegue anche il progetto “Concorezzo Pulita” che prevede il coinvolgimento dei percettori del reddito di cittadinanza nella pulizia della città con particolare attenzione alle aiuole e alle aree verdi. Sono attualmente due i concorezzesi percettori del reddito impegnati in questo progetto e un’altra persona verrà coinvolta a stretto giro.