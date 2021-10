Giornata fortunata a Briosco, quarantenne vince 32 mila euro al SuperEnalotto

Che colpo!

Festa al bar tabacchi di via Cavour. "E' stato davvero bello comunicare la vincita", hanno garantito i gestori

Aveva un impegno improrogabile di lavoro e non ha potuto prendersi un giorno di ferie per festeggiare a dovere. Lo farà sicuramente prossimamente il quarantenne cliente del bar tabacchi di via Cavour, a Briosco, che, spendendo 7 euro e 50 al SuperEnalotto, ne ha vinti 32 mila (32 mila e 478 per la precisione).

Giornata fortunata

È iniziata proprio bene la giornata di oggi, giovedì 28 ottobre, nell'esercizio gestito da cinque anni dai fratelli Massimo e Moreno Roncoroni, a due passi dalla chiesa parrocchiale di Briosco capoluogo.

«E' stato davvero bello comunicare la vincita», hanno garantito i tabaccai.

E non è a prima volta...

Un'esperienza non nuova per i fratelli Roncoroni quella vissuta oggi: già in passato, infatti, un altro cliente aveva «grattato» e vinto 10 mila euro.