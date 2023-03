Giornata internazionale della donna: due settimane di eventi e riflessioni

A Cesano Maderno due settimane di eventi promossi dall’Amministrazione comunale per la Giornata internazionale della donna.

Giornata internazionale della donna

Un calendario denso di iniziative per celebrare la Giornata internazionale dei diritti della donna, nel segno della cultura, dell’arte, dell’informazione e della solidarietà nei confronti di chi è vittima di violenze o pregiudizi. A Cesano l’8 marzo si estende a tutto il periodo che va dal 4 al 18 marzo. Si comincia sabato 4 e domenica 5 marzo con l’ingresso speciale per tutte le donne a 1 euro a Palazzo Arese Borromeo per le visite in autonomia. Questi gli orari: 10-13 e 15-19. In biblioteca libri al femminile: da martedì 7 a sabato 11 marzo nella biblioteca civica Pappalettera si svolgerà l’iniziativa Spazio donna, esposizione di proposte di lettura sul tema della donna e di romanzi “al femminile” durante tutta la settimana.

Le farmacie "sentinelle" della violenza sulle donne

Appuntamento speciale lunedì 6 marzo (alle 20) in Sala Aurora a Palazzo Arese Borromeo con l’incontro "Parole in libertà. Esperienze delle farmacie e pillole di pronto intervento". L’iniziativa è rivolta ad operatrici e operatori di farmacie e servizi sanitari. Saranno presenti all’incontro professioniste che svolgono attività nei Centri antiviolenza della Rete istituzionale di contrasto alla violenza di genere nel territorio di Monza e Brianza. Con loro, a partire da situazioni concrete, ci si confronterà su come essere interlocutori accessibili, utili e riservati nei confronti di donne che vivono situazioni di sofferenza e talvolta di rischio.

Mercoledì 8 marzo giornata ricca di iniziative

Spazio alle attività sportive e di autodifesa durante la Giornata open per le donne, valida per tutte le discipline, nella palestra al centro sportivo di via Po a cura di La Nuova Formenti – Pugni ed Oltre.In serata, alle 19, nella Sala dei Fasti Romani di Palazzo Arese Borromeo, l’evento Girl power: una serata tra donne: presentazione del laboratorio “Donne e Denaro” a cura di Cadom (Centro aiuto alle donne maltrattate), dedicato alla gestione del denaro anche come argine alla violenza contro le donne che prenderà avvio nel mese di aprile. A seguire: Aperitivo in rosa: momento di incontro, per esprimersi, raccontarsi e ascoltare la voce di altre donne sugli argomenti che verranno proposti. A cura dell’Associazione Consenso. Con la partecipazione musicale della Lady Dillinger Swing Band. Evento su prenotazione: www.villeaperte.info nella sezione Eventi.Alle 21 al Cinema e Teatro Excelsior lo spettacolo La Maria Brasca di Giovanni Testori con Marina Rocco, Alberto Astorri, Mariella Valentini e Filippo Lai. Ingresso a pagamento.

Omaggio a donne eccezionali

La settimana seguente, mercoledì 15 marzo, alle 21, in Sala Aurora a Palazzo Arese Borromeo, Presentazione della graphic novel di Beatrice Sacchi “Simona Atzori: una storia oltre il limite”: una graphic novel che ripercorre alcuni tra i più significativi eventi della vita di Simona Atzori, artista, ballerina e scrittrice italiana nata senza gli arti superiori. Un percorso eccezionale che l'ha portata a scoprire le sue potenzialità e insieme ad accettare i propri limiti. Conclude la serie di eventi, sabato 18 marzo (alle 16) in Sala Aurora a Palazzo Arese Borromeo, la conferenza Donne che fecero la storia del Seicento, curata da Cinzia Cremonini dell’Università Cattolica di Milano e dedicata a regine e principesse nella società di antico regime. L’iniziativa è promossa dall’associazione Vivere il Palazzo e il Giardino Arese Borromeo.