Giornata internazionale della Donna: “L’Otto Sempre. Per la parità ogni giorno”

Teatro, musica, arte, testimonianze e momenti istituzionali per promuovere una cultura del rispetto, della parità e dell’inclusione.

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, il Comune di Desio presenta “L’Otto Sempre. Per la parità ogni giorno”, il programma di iniziative promosso dall’assessorato alle Pari Opportunità con l’obiettivo che l’8 marzo sia un percorso diffuso di consapevolezza e partecipazione.

Giornata internazionale della Donna, un programma in collaborazione con le associazioni

Vera Gheno, protagonista di uno spettacolo teatrale dedicato al potere inclusivo delle parole, alleAnna Kuliscioff, medico, giornalista e protagonista delle battaglie per l’emancipazione femminile e la parità salariale, raccontata da Tiziana Ferrario nel libro “Anna K”. Anche Desio ha nella sua storia esempi di donne che si sono contraddistinte: una di queste è Rosa Cappelletti, che ha favorito l’educazione dei bambini e l’emancipazione delle donne nella scuola Gavazzi del quartiere San Carlo in cui ha lavorato fino al suo allontanamento. Dal 6 al 15 marzo, teatro, musica, arte, testimonianze e momenti istituzionali animeranno la città con l’intento di promuovere una cultura del rispetto, della parità e dell’inclusione. Il palinsesto del Comune di Desio è realizzato in collaborazione con le associazioni del territorio, in un’ottica di rete e corresponsabilità educativa. Il programma sarà anche occasione per conoscere e approfondire figure femminili che, in ambiti diversi, hanno lasciato un segno nella storia e nel dibattito contemporaneo: dalla sociolinguista, protagonista di uno spettacolo teatrale dedicato al potere inclusivo delle parole, alle Sorelle Mirabal , simbolo universale di coraggio civile, alle quali sarà intitolata la piazza del mercato Sud. Spazio anche alla memoria e all’approfondimento storico con la figura di, medico, giornalista e protagonista delle battaglie per l’emancipazione femminile e la parità salariale, raccontata da Tiziana Ferrario nel libro “Anna K”. Anche Desio ha nella sua storia esempi di donne che si sono contraddistinte: una di queste è, che ha favorito l’educazione dei bambini e l’emancipazione delle donne nella scuola Gavazzi del quartiere San Carlo in cui ha lavorato fino al suo allontanamento.

“L’8 marzo come momento condiviso per superare ogni forma di discriminazione”

Così commenta la vicesindaca e assessora alle Pari Opportunità, Jennifer Moro:

“L’8 marzo, come il 25 novembre, non sono solo ricorrenze, ma percorsi di consapevolezza che vogliamo vivere all’insegna dell’approfondimento e dell’inclusività. Insieme alle associazioni, ci facciamo promotori di un messaggio di sensibilizzazione ed educazione di cui, purtroppo, c’è ancora tanto bisogno. Si tratta di appuntamenti rivolti all’intera comunità, non solo alle donne ma anche agli uomini, affinché l’8 marzo rappresenti davvero un momento condiviso per riaffermare che la parità di genere e il superamento di ogni forma di discriminazione sono principi da praticare ogni giorno”.

“L’Otto Sempre” non è solo un calendario di eventi, ma un invito “a vivere la parità come impegno quotidiano, nella convinzione che la crescita di una comunità passi attraverso la partecipazione consapevole di tutte e tutti”.

Il programma

Venerdì 6 marzo | Ore 21

Vera Gheno: parole che includono

Spettacolo teatrale

Spazio Stendhal

Sabato 7 marzo | Ore 21

Che storia che sei – Frammenti di vita

Racconti di vita tra performance e videoproiezioni

Spazio Stendhal

A cura di Casa delle Donne e collettivo Thath Girl

casadelledonnedesio@gmail.com Entrata libera su prenotazione a

Domenica 8 marzo | Ore 10.30

Intitolazione alle sorelle Mirabal

della piazza del mercato Sud di via Prati

Domenica 8 marzo | Ore 17

“Mothering – L’amore sopra ogni cosa”

di Simon The Graphic

Casa delle Donne – Via Lampugnani 80

A cura di Casa delle Donne

Domenica 8 marzo | Ore 16

Presentazione del libro

“Né schiava né ribelle” di G. Mariani

Spazio Stendhal

A cura di Pro Loco

Martedì 10 marzo | Ore 20.30

L’8 marzo in musica

Parrocchia Santi Pietro e Paolo

A cura di White Mathilda

Martedì 10 marzo | Ore 21

“E l’acqua parlò alle donne” – Recital

Un viaggio tra mitologia, ambiente ed ecosostenibilità

Spazio Stendhal

A cura di Associazione Calabresi e Grecanici di Calabria

Sabato 14 marzo | Ore 16:00

Presentazione del libro

“Anna K” di Tiziana Ferrario

Biblioteca Civica

Dal 1 al 15 marzo

Scaffale tematico

Biblioteca civica