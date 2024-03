Superare gli stereotipi di genere, favorendo l’accesso delle ragazze anche alle discipline scientifiche e matematiche: è uno dei temi del fitto programma di eventi e iniziative culturali, didattiche e di intrattenimento dedicate alla Giornata internazionale delle donna dall’Amministrazione comunale di Cesano Maderno.

Giornata internazionale della donna: tutti gli appuntamenti

Le iniziative andranno da martedì 5 a domenica 24 marzo.

Da martedì 5 a sabato 9 marzo alla Biblioteca Civica Pappalettera si terrà “Spazio donna”, esposizione di proposte di lettura sul tema della donna o di romanzi al femminile.

Venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 marzo sarà possibile visitare Palazzo Arese Borromeo con i seguenti orari: 10.00-13.00 e 15.00-18.00 a un ingresso speciale per visite in autonomia per tutte le donne.

Venerdì 8 marzo l’auditorium Disarò sarà al centro di una serie di eventi:

Alle 18.30 l’inaugurazione della mostra-manifesto “Mind the STEM Gap – Together”, realizzata da Fondazione Bracco con il supporto di Regione Lombardia in collaborazione con il Politecnico di Milano e alcune scuole superiori lombarde. La mostra rimarrà aperta fino al 24 marzo con i seguenti orari: sabato 15-18 | domenica 10-12 e 15-18. Apertura in settimana su richiesta per gruppi e scuole.

Alle 18.45 l’aperitivo letterario “Dialoghi nel mondo femminile”. Partendo da brani e dialoghi letterari, si potrà discutere tra donne su tematiche femminili. Al termine, aperitivo. A cura di Associazione Amici della Biblioteca Civica, Circolo di Lettura Pequod e con la collaborazione del Ciofs di Cesano Maderno. Prenotazioni su: https://www.villeaperte.info/eventi/

Alle 21 il concerto “Donne d’inCanto”, a cura del Coro Enjoy: un imperdibile concerto tutto al femminile che darà vita ad alcune delle più celebri hits Pop e Rock di tutti i tempi, dalle atmosfere intime e delicate degli Evanescence e di Hozier alla vorticosa energia degli OneRepublic e dei Radiohead, passando per la struggente nostalgia dei Negramaro.

Il Tempo di cura: cos'è e come si quantifica

Domenica 24 marzo alle 15 all’auditorium Disarò, laboratorio per donne “Tempo di cura” con Marie Moïse. Come quantificare il tempo che passo a preoccuparmi per la salute di un’altra persona, a stare in ascolto dei bisogni o delle emozioni? Che cosa permette a questa disponibilità di rigenerarsi? Si tratta di un tempo che non è “di quantità”, ma di qualità. Il laboratorio propone attività per uscire dal tempo produttivo ed entrare nel tempo non misurabile della cura, ovvero delle relazioni di qualità, dedito all’ascolto di bisogni e desideri. Prenotazioni sul sito www.villeaperte.info.