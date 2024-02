Lazza a Palazzo Arese Borromeo per 100 messaggi

Lazza a Palazzo Arese Borromeo di Cesano Maderno per le riprese del videoclip di 100 messaggi, il suo nuovo singolo.

Lazza a Palazzo Arese Borromeo

L'indiscrezione è trapelata dopo che il rapper ha pubblicato sulle sue Storie di Instagram una fotografia che lo ritrae nella Galleria delle Arti liberali davanti all'allegoria della Pittura. Tanto è bastato, per i cesanesi più attenti, per riconoscere la seicentesca dimora del centro città.

Set blindatissimo

Lazza è stato a Cesano Maderno nei giorni scorsi. Blindatissimo il set delle riprese per il videoclip del nuovo singolo che il cantante milanese ha presentato in anteprima sul palco di Sanremo, dove quest'anno era ospite dopo il successo in gara dell'anno scorso con Cenere. Il brano è stato pubblicato martedì 27 febbraio, per il videoclip bisognerà attendere. Non è la prima volta che le Ville della Brianza vengono scelte per set musicali: due anni fa i Maneskin avevano scelto Villa Tittoni a Desio.