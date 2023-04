Giornata mondiale della Terra: a Desio tante iniziative con le scuole

Desio celebra la Giornata della Terra, il prossimo 22 aprile, con tante iniziative che vedranno la partecipazione di diverse scuole del territorio.

Giornata mondiale della Terra: a Desio tante iniziative e scuole coinvolte

“Questa giornata è un'occasione per sensibilizzare i cittadini e le istituzioni su temi come il rispetto dell'ambiente, la sostenibilità e i cambiamenti climatici– spiega il Sindaco Simone Gargiulo – occorre proteggere il nostra pianeta favorendo la sostenibilità e la difesa della biodiversità, partendo dalle piccole azioni. Mi rivolgo soprattutto ai giovani: contribuite con piccoli gesti come, ad esempio, utilizzando di più la bicicletta e meno l’ auto, con una corretta raccolta differenza dei rifiuti, con l’abbattimento dell’utilizzo della plastica, con una razionalizzazione dell’uso dell’acqua, con attenzione agli sprechi alimentari, nonché con la valorizzazione dei prodotti locali a km zero e biologici”.

I progetti in città e l'incontro con le scuole

"La nostra azione amministrativa ha sposato la strada dello sviluppo sostenibile per la transizione ecologica. E’ un approccio di concetto, dettato dal buonsenso, che porta il nostro contributo in un contesto molto più grande della nostra città, con un respiro mondiale. Per questo motivo è necessario che in ogni parte del mondo si prenda coscienza di un risvolto ambientale, in cui ognuno agisca per la sua parte – aggiunge il vicesindaco, nonché Assessore all’Ambiente, Andrea Villa - Questo percorso, a livello locale, ci ha condotto all’utilizzo di diversi strumenti: si pensi ad esempio al progetto Plastic Off, mirato alla riduzione dell'utilizzo della plastica, il lancio delle comunità energetiche per l'energia rinnovabile, il contrasto all'abbandono dei rifiuti e la promozione delle buone pratiche per la raccolta differenziata (che nell'ultimo anno si è arricchita anche dei PuntOlio presenti in diverse zone della città per conferire l'olio alimentare esausto). Insieme a Gelsia Ambiente stiamo incontrando le scuole per sensibilizzare gli studenti a una maggiore responsabilità e attenzione alle questioni legate all’ambiente che ci circonda".

Il programma all'Istituto Tolstoj

Come dicevamo sono diverse le scuole del territorio che hanno aderito alla Giornata della Terra proponendo attività per i bambini.

La scuola Tolstoj si è attivata con attività di raccordo tra la scuola dell'infanzia e la primaria. Con la finalità di nutrire nei bambini atteggiamenti di rispetto per l'ambiente e ad avere un uso consapevole delle risorse, per quest 'anno scolastico si celebra questa Giornata attraverso un dettagliato programma che prevede il Pic nic (merenda pomeridiana) con il green packaging nel giardino della scuola, la lettura del libro "10 cose che posso fare per aiutare il mio pianeta" di Melanic Walsh e, a seguire, una conversazione guidata in circle time, l'ascolto della Canzone "Io sono come un albero" di Giorgio Minardi. Per la scuola secondaria invece sono state progettate lezioni a tema.

“Credo che la scuola sia il luogo per eccellenza dove attivare progetti educativi sull'ambiente e sulla sostenibilità - sottolinea l'assessore alla Pubblica Istruzione Andrea Civiero - È importante coinvolgere le giovani generazioni illustrando gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 e guidarli nella cura della nostra Terra. La protezione e la cura dell'ambiente partono dai piccoli gesti della quotidianità e il percorso didattico multimediale offerto alle scuole dovrebbe aiutare a rafforzare la coscienza ecologica dei nostri giovani cittadini”.

Il vademecum nelle scuole

Nelle scuole si punta anche a diffondere una cultura del risparmio energetico. Nei mesi scorsi infatti è stato distribuito alle scuole un Vademecum, una serie di buone pratiche e consigli utili per tutti gli alunni, invitandoli a mettere in campo azioni e comportamenti rivolti al contenimento dei consumi energetici e al contrasto degli sprechi.

Una premessa e quattro sezioni sviluppate in punti, concentrando l’attenzione su tre aree fondamentali: climatizzazione, attrezzature e illuminazione, rispetto alle quali comunica i comportamenti consapevoli e razionali, doverosi per garantire all'interno degli istituti scolastici risparmio e contenimento energetico. Accanto al Vademecum, il Comune continua nel suo lavoro di promozione e sviluppo delle fonti rinnovabili, nello studio delle comunità energetiche, nell’efficientamento energetico degli edifici, nel monitoraggio degli indicatori di sostenibilità e nel raggiungimento degli obiettivi per lo sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030.