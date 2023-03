Giornata mondiale dell'acqua: i bimbi di Carnate in marcia per difendere la preziosa risorsa

L’Istituto Comprensivo di Carnate ha felicemente aderito alla Giornata mondiale dell’acqua in programma per oggi, mercoledì 22 marzo. Un modo per celebrare e difendere questo bene preziosissimo che oggi scarseggia sempre di più.

Giornata mondiale dell'acqua a Carnate

Questa mattina docenti e studenti della scuola dell’infanzia, elementare e media, si sono riuniti presso il giardino della scuola "Aldo Moro". Dapprima, più di 50 piccini della materna vestiti di blu con immagini che richiamavano alle mille sfaccettature dell’acqua, hanno tenuto un vero e proprio corteo in via Magni, accompagnati dal gruppo Alpini, per poi essere subito accolti da un altro centinaio di alunni più grandi nel cortile della primaria. Insieme a loro la dirigente scolastica Gabriella Fumagalli, il sindaco Rossella Maggiolini e l’assessore della Cultura Mario Riva.

"Per noi è veramente importante questo giorno – ha spiegato la preside – Siamo abituati a dire che è una bella giornata quando c’è il sole, come quella di oggi. Sbagliamo, sarà una bella giornata quando pioverà perché come sapete bene stiamo vivendo un periodo di siccità che non porterà a nulla di buono quest’estate".

Acqua è vita

Insomma, acqua è sinonimo di vita e quando manca la prima viene a meno anche l’altra.

"Con le insegnanti avete fatto un ottimo lavoro e ci tengo a ringraziarle molto per le ore che hanno dedicato a spiegarvi il motivo per cui siamo qui riuniti adesso. Ma anche la ragione per cui state vestendo quei bellissimi abiti e avete in mano quei meravigliosi cartelloni e striscioni blu. Viva l’acqua e viva chi la tratta con cura senza indurre allo spreco di questa".

Poco dopo la breve presentazione è stato lasciato spazio a un po' di sana musica per rendere ancora più rappresentativa l’iniziativa. Momento in cui è stata ascoltata una canzone registrata dai bambini della scuola materna insieme alle docenti intitolata “Acqua sei la vita”.

Musica, ragazzi

Subito dopo le note sono state lasciate ai giovani della scuola media che hanno invece suonato all’unisono con diversi strumenti musicali, tra cui: chitarre, pianole, flauti e violini due celebri brani: “Le onde” di Ludovico Einaudi e “River flow in you” di Yiruma.

"Colgo anche io l’occasione per ringraziare ognuno di voi e l’Istituto, sempre attento alle problematiche dell’ambiente e a quelle sociali – ha concluso l’assessore Riva – Grazie anche al gruppo Alpini che si rende sempre disponibile per ogni evenienza. Tutto questo a nome anche della stessa Amministrazione comunale che vi è grata dell’impegno che inserite costantemente in questi progetti".

LE FOTO DELLA MATTINATA: