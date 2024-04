Giornate della solidarietà in sei Comuni con la San Vincenzo De Paoli

Le conferenze San Vincenzo De Paoli di Meda, Cesano Maderno, Barlassina, Cantù, Carugo e Alzate Brianza, nell’ambito del ricorrenza del 191 anno di fondazione della prima conferenza, hanno organizzato in contemporanea nei loro Comuni due Giornate della solidarietà, sabato 20 e domenica 21 aprile 2024, per la raccolta fondi a favore dei più bisognosi.

Biscotti e piantine per le Giornate della solidarietà

Ai gazebo che verranno allestiti in tutti e sei i Comuni saranno messi in vendita delle confezioni di gustosissimi biscotti realizzati da una nota pasticceria brianzola e delle piantine di erbe aromatiche.

Mostra su Ozanam e spettacolo teatrale ad Alzate Brianza

Le giornate saranno valorizzate da un’altra iniziativa che si terrà nel salone teatrale dell’oratorio S. Luigi Gonzaga di Alzate Brianza. In occasione di un brillante spettacolo teatrale che verrà portato in scena sabato 20 aprile, sarà infatti allestita all’ingress0 della sala una mostra sul Beato Federico Ozanam, fondatore della San Vincenzo, e ci sarà una breve relazione tenuta dalla vicepresidente del Consiglio Centrale Brianza, Graziella Pozzi, che metterà in evidenza la straordinaria attualità degli insegnamenti e dei valori che caratterizzano la Società San Vincenzo De Paoli che opera la carità in Italia con 957 conferenze e in ben 155 Paesi nel mondo e con una rappresentanza all’Onu di Ginevra.

"Unendo le forze si può fare del bene al prossimo"

"Per tutte le consorelle e tutti i confratelli che sono impegnati da sempre e gratuitamente nell’aiutare i più fragili questa è una piccola iniziativa fatta in comune che testimonia ancora una volta come, unendo gli intenti e l’entusiasmo, si può fare del bene e regalare un sorriso al prossimo in difficoltà - afferma il Consiglio Centrale Brianza, di cui fanno parte le sei conferenze - Vi aspettiamo perciò numerosi ai gazebo, sarà un successo perché nel segno della carità dare una mano colora la vita".

NELLA FOTO DI COPERTINA UNA RACCOLTA ALIMENTARE DELLA SAN VINCENZO A MEDA