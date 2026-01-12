A Seveso, per il Giorno della Memoria, una mostra e una Pietra d’inciampo.

Giorno della Memoria: la mostra

Nella mattinata di domani, martedì 13 gennaio, aprirà al pubblico in biblioteca (alle 9 è in programma anche una cerimonia di inaugurazione alla presenza delle autorità) la mostra “Attivare la memoria – Pietre d’inciampo e deportazione in Brianza” a cura del Comitato Pietre d’Inciampo Monza Brianza. La mostra (itinerante) illustra, nei suoi 19 pannelli, i diversi aspetti della deportazione nazifascista avvenuta in Brianza. Sarà visitabile fino a sabato 17 gennaio negli orari di apertura della biblioteca.

Giorno della Memoria: la Pietra d’inciampo

Inoltre, martedì 27 gennaio, Giorno della Memoria, verrà posata una Pietra d’inciampo in corso Marconi nel ricordo di Ezio Angelo Mauri, internato militare italiano. La cerimonia è in programma alle 10.30 all’auditorium Paolo Cappelletti della ex Fla in largo 10 Luglio 1976. Nato a Seveso l’8 settembre 1915, deportato in Germania dopo l’8 settembre 1943, Ezio Angelo Mauri riuscì a dare proprie notizie ai genitori fino al 26 gennaio 1944. Morì il 7 maggio 1944 a seguito di un bombardamento aereo. Riposa nel cimitero militare italiano di Berlino/Zehlendorf. Nel 2021, proprio in occasione del Giorno della Memoria, gli era stata tributata la medaglia al valore dedicata ai cittadini italiani, militari e civili, deportati e internati nei lager nazisti, conferita dal Comitato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

(Nella foto: la sindaca Alessia Borroni mentre posa la Pietra d’inciampo nel gennaio 2025)