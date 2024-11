Giovane ingegnere vinta da un tumore rarissimo, l'addio a Silvia Cattaneo

Cordoglio a Paina di Giussano per la scomparsa improvvisa di Silvia Cattaneo, 40 anni, ingegnere. Da otto mesi combatteva contro un tumore molto raro. Era direttore alla Schindler.

Forte, determinata, solare, piena di vita e di interessi: così Claudia Cattaneo vuole ricordare la sorella Silvia, che si è spenta lunedì 28 ottobre all'età di 40 anni a causa di un tumore molto raro. Ingegnere gestionale, si è dimostrata guerriera fino all'ultimo. Con tenacia e fiducia ha affrontato la sua malattia, diagnostica a febbraio, una di quelle per le quali non ci sono ancora cure.

Silvia da tre anni lavorava nella sede di Lugano della multinazionale che produce ascensori, la Schindler, e dopo sei mesi di chemioterapia molto impegnativi che l'hanno molto provata, sperava di poter fare una nuova cura sperimentale, ma purtroppo il suo fisico non ha retto.

Il ricordo della sorella

«Negli ultimi mesi c'è stato un tracollo, era molto debilitata e sono sorte infezioni. Il suo tumore diagnosticato a febbraio era uno di quelli rarissimi per il quale - ad oggi - non ci sono cure; sperava di sottoporsi ad un ciclo sperimentale, ma non ce l'ha fatta. Lavorava per la Schindler da 15 anni, aveva girato diverse sedi, dal nord della Germania, alla Svizzera, prima Lucerna poi Lugano dove si era trasferita da tre anni. Amava viaggiare e aveva girato il mondo, le piaceva la montagna e le camminate. Era piena di amici, sempre con il sorriso, piena di energia; la sua perdita è stata un duro colpo. Tutti quelli che l'hanno conosciuta non hanno potuto che apprezzarla. Silvia era una donna speciale con una grandissima voglia di vivere e fare».

Per l'ultimo saluto, anche l'omaggio della banda

Tante sono state le persone che sono volute stare accanto ai familiari in questi giorni di lutto, partecipando ai funerali, celebrati giovedì 31 ottobre, in mattinata a Paina. Moltissimi gli amici e i colleghi di lavoro presenti. Un saluto corale e commovente condiviso anche dalla banda Santa Margherita della frazione, di cui aveva fatto parte da ragazza, che ha voluto omaggiarla eseguendo un brano, che lei stessa aveva scelto per la cerimonia funebre.