Giovane promessa della Skate on Ice e ancora tante medaglie

Giovane promessa della Skate on Ice di Desio e nelle ultime gare sono arrivate ancora tante medaglie.

La giovane pattinatrice della Skate on Ice, da questa estate si allena a Desio

La società di Desio può vantare tra i suoi atleti una giovane promessa, Vittoria Zanco, 15 anni. La pattinatrice sul ghiaccio si allena con la società Skate on Ice nella categoria Bronze e partecipa alle gare del circuito Fisg. Ha iniziato a pattinare a soli 4 anni e, da questa estate, si allena a Desio, dopo aver praticato per anni il pattinaggio a Sesto San Giovanni. "Mi sposto dopo la scuola quasi tutti i giorni e mi alleno circa tre ore al giorno. Da quando avevo 11 anni mi sono dedicata seriamente a questo sport. Avrei potuto iniziare prima, ma sono contenta del percorso fatto finora", afferma l’atleta. Per Zanco il pattinaggio non è solo uno sport, ma un ambiente speciale dove si sente a suo agio: "Mi piace tanto fare gli allenamenti, sono tranquilla e c’è un bell’ambiente. Le allenatrici sono fantastiche e mi alleno con un gruppetto molto affiatato". Tra le sue passioni sul ghiaccio spiccano i salti e le trottole, ma il momento che ama di più è esibirsi durante le gare.

Le gare e la voglia di migliorare

La passione per il ghiaccio è nata presto, anche grazie al papà, allenatore di hockey: "Il ghiaccio è sempre stato parte della mia vita, ho provato a pattinare e me ne sono innamorata subito", spiega. Per migliorare le sue capacità integra gli allenamenti con la danza coreografica e la ginnastica, indispensabili per affinare salti e movimenti: "È uno sport molto impegnativo, ma mi piace davvero tanto. Se la mattina mi sveglio e penso che ho gli allenamenti nel pomeriggio, sono contenta", evidenzia. Di recente ha partecipato a una gara a Innsbruck, anche se non è andata come sperava: "Ero molto agitata perché era la mia prima competizione della stagione, ma l’allenatrice mi ha aiutata tanto a superare le difficoltà. Anche quando sono nervosa, la voglia di gareggiare non mi passa. Per me il posizionamento non conta più di tanto, quello che importa è ciò che riesco a fare in pista". Frequenta il liceo linguistico e conciliare sport e scuola non è semplice: "Faccio fatica, ma mi impegno molto. Chi non pratica sport a certi livelli spesso non capisce le difficoltà. Quando prendi un impegno di questo tipo, sai che devi portarlo avanti". Per il nuovo anno, Vittoria Zanco ha le idee chiare:

"Spero di migliorare tanto grazie alle mie allenatrici. Mi sento considerata e apprezzata, ed è bello lavorare in un ambiente collaborativo. Mi sono inserita bene nel gruppo e il mio obiettivo è passare alla categoria Silver, che rappresenta un livello più serio e competitivo. Sarebbe un traguardo importante per me".

Ottimi risultati nelle ultime competizioni

Nel frattempo si è svolta al palaghiaccio Ice Emotion di Oggiona con Santo Stefano (Varese) la prima prova del Campionato Nazionale Libertas, il Trofeo di Natale. Nella categoria Venere hanno ben figurato Sara Ceruti (1° posto), Martina Turati (3° posto) e Alessandra Sala (4° posto). Nella categoria Terra Alice Cattaneo ha conquistato il 2° posto, Viola Mangano il 5° e Maya Parma il 6°. Tra i Pulcini Laila Giancristofaro si è aggiudicata il 1° posto. Per la categoria Urano Sofia D’Angelo ha conquistato il 1° posto, Alessia Bacchi il 2° e Carolina Bazzi il 5°. Nel girone 1 della categoria Nettuno, Elisa Zilio ha ottenuto il 4° posto, mentre nel girone 2 Emma Meago ha conquistato il 2° posto, seguita da Martina Oliverio (3° posto), Martina Malberti (4° posto) e Zoe Venturelli (6° posto). Tra gli Adulti Alice Ghizzoni ha ottenuto il 1° posto, Ilaria Proserpio il 3° e Gaia Coghetto il 4°. Infine, nella categoria Adulti Bronze Davide Molteni si è posizionato al 3° posto. Prossimo appuntamento per gli atleti della Skate on Ice sarà il 12 gennaio; saranno impegnati nella 2ª Prova del Campionato Nazionale Libertas, 3° Trofeo Lago Maggiore.