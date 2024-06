Giovani talenti in mostra: a Meda torna Young summer art fest

Torna a Meda Young summer art fest, giunto alla sua seconda edizione. L'appuntamento è per mercoledì 31 luglio 2024. Un evento organizzato dall’assessorato alla Cultura in occasione dei mercoledì di MedaEstate e in collaborazione con le associazioni culturali medesi.

La seconda edizione di Young summer art fest

La prima edizione aveva visto la partecipazione di una quindicina di artisti che hanno vinto la scommessa di mostrare la propria arte e il proprio talento. A ricordo di quest’ultima, nel Palazzo comunale, è esposta l’opera unica "Made in Meda" di Giorgio Marzolo, creata proprio durante l’appuntamento del 2023. Un vero e proprio momento in cui liberare la propria personalità artistica, che i giovani medesi potranno rivivere quest'anno, esprimendo la propria arte, dal canto al ballo, dal teatro alla fotografia, per la città di Meda, davanti al pubblico, nell’area pedonale di via Solferino. Per questa serata, ci sarà anche il contributo della Consulta Meda-Giovani.

Aperte le iscrizioni

"Mostraci il tuo talento!" è la call to action che il Comune ha rivolto ai giovani artisti tra i 14 e i 30 anni. Per iscriversi è sufficiente inviare una mail a cultura@comune.meda.mb.it, inserendo nome, cognome, categoria di appartenenza, entro il 30 giugno. Una volta ricevuta la candidatura, il servizio inoltrerà la modulistica necessaria per partecipare. Gli artisti selezionati potranno esibirsi e condividere la propria passione con il pubblico.

Mariani: "Vogliamo incoraggiare i giovani ad esprimersi"

L’assessore alla Cultura, Fabio Mariani, ha dichiarato:

“Vi invito a cogliere e condividere questa opportunità per esprimere la propria arte nelle vie della nostra città, qualunque sia la sua forma. Vogliamo incoraggiare i giovani talenti a mostrare la loro creatività, condividendola, per rendere Meda un luogo vibrante e ricco di cultura”.

Tagliabue: "E' emozionante vedere il talento dei ragazzi"