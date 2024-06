MedaEstate 2024 ai nastri di partenza

Ritorna, come da tradizione, il programma estivo che più rende vive e colorate le strade di Meda: MEDAESTATE 2024.

Ritorna Medaestate

Tanti gli eventi programmati da giugno a settembre dedicati a tutti, dai più grandi ai più piccoli, dagli appassionati di musica agli sportivi, per arrivare agli hobbisti e agli artisti. Intrattenimento di artisti di strada, DJ Set, rappresentazioni teatrali, macchine d’epoca, sfilate, mostre, sagre, concerti rock e cover band e tante proposte gastronomiche in collaborazione con tante realtà che si potranno scoprire di settimana in settimana, danno vita a questo programma, travolgente e pieno di entusiasmo e in continua evoluzione.

Un’estate in compagnia, quella proposta da MEDAESTATE 2024, resa possibile dall’instancabile lavoro dell’Amministrazione che direttamente organizza questa offerta così variegata, in collaborazione con Confcommercio, coordinando e supportando anche le tante richieste che arrivano.

L’assessore alla Cultura, Fabio Mariani, sottolinea la volontà di offrire alla Città una diversità di proposte ogni anno, valorizzando quanto avanzato dalle stesse Associazioni, dai singoli e da tutti coloro che vivono e si impegnano attivamente per il Territorio tutto l’anno, rispecchiando le esigenze e gli interessi della comunità.

Successo per Inclusione IN Movimento

Una storia, quella di MEDAESTATE 2024, già iniziata con la rassegna “INclusione INmovimento”, il cui ultimo appuntamento ha visto un’intera giornata dedicata all’inclusione e alla disabilità, chiudendosi con il concerto dell’Orchestra Sinfonica “Esagramma”. Inclusione e sport che ritroveremo il 22 giugno 2024 in compagnia della Cooperativa La Brughiera, Atletico Meda Sud e tante realtà sportive cittadine. Non solo, l’estate ha preannunciato il suo arrivo con la presentazione del Palio dei Ragazzi, giunto alla 47esima edizione, durante la quale l’Associazione Palio ha già rivelato il tema: "Viaggi ed esplorazioni", assegnando anche i sotto-temi ai rioni, Fameta, Bregoglio, San Giuann e Belgora.

Qualche anticipazione è già arrivata: domenica 1 settembre 2024 si disputerà la gara delle macchinine a pedali, da sabato 31 agosto a venerdì 6 settembre si terranno i giochi in oratorio, sabato 7 settembre in programma la Messa solenne e processione, i fuochi d’artificio, e domenica 8 settembre sfilata, scenette e proclamazione del rione vincente.

Gli appuntamenti per i giovani

La Consulta Meda-Giovani non manca mai, proponendo per l’estate due giornate di eventi, a tema sociale e sportivo, intitolate “Giovani in Gioco”, in collaborazione con Juventus Club, Medasport, Gruppo Alpini Meda e il supporto di Spazio Giovani. Quando? Sabato 15 e domenica 16 Giugno 2024 presso lo Stadio “Città di Meda”, via Icmesa 25, Meda. Si avrà l’occasione di giocare insieme a Beach Volley, divertirsi con uno Sport Quiz, lasciare spazio alla fantasia dei più piccoli con un laboratorio di cornici decorate, cimentarsi nel Mercatino del riuso e approfondire la storia raccontata dal Gruppo Alpini Meda.

Le serate del mercoledì

Con l’estate ritornano le serate del mercoledì, un appuntamento fisso, a partire dal 26 giugno fino al 31 luglio presso piazza Municipio, area pedonale di via Solferino, Cialdini, piazza Cavour, alle 21, con un’offerta di stand gastronomici nell’area pedonale di via Solferino in continuo sviluppo. Saranno dei mercoledì di divertimento e svago, con spettacoli di danza, show magici, parate luminose, musica, DJ Set, laboratori ed esibizioni. In caso di pioggia, gli eventi della serata saranno annullati.

Gli spettacoli per i più piccoli

I piccoli medesi potranno cimentarsi nella scoperta di tutte le iniziative loro dedicate. Gli spettacoli per bambini sono in programma, a partire dal 3, tutti i venerdì di Luglio 2024, alle 21, nel cortile del Palazzo comunale. Spettacoli di magia, bolle e teatro saranno all’ordine del giorno.

A fare ritorno l’evento Young Summer Art Fest, edizione 2024, il 31 luglio 2024, in cui giovani talenti potranno esprimere la propria arte, dal canto al ballo, dal teatro alla fotografia, per la Città di Meda, davanti al pubblico. Un’occasione unica per esprimere la propria personalità, motivati a partecipare dalla nostra Call to Action “Mostraci il tuo talento!”. L’unico requisito richiesto è essere un giovane artista tra i 14 e i 30 anni.

Per iscriversi è sufficiente inviare una mail a cultura@comune.meda.mb.it, inserendo nome, cognome, categoria di appartenenza, entro il 30 giugno 2024. Una volta ricevuta la candidatura, il servizio inoltrerà la modulistica necessaria per partecipare.

Musica e allegria

Non faranno mancare il loro apporto di musica e allegria le bande La Cittadina e Santa Cecilia; due importanti realtà di aggregazione e socialità. I loro concerti toccheranno vari punti della nostra Città, nell’ottica di una capillarità dello stare insieme. Così come l’Associazione Quartiere Polo ci aspetta il 30 giugno 2024, al Parco Beretta Molla per l’ormai tradizionale anguriata.

E la festa dello sport

Per concludere al meglio l’estate, l’Assessorato allo Sport e alle Politiche Giovanili organizza l’annuale manifestazione Festa dello Sport, prevista per il 14 settembre 2024, al Parco Beretta Molla, via Tre Venezie, per la promozione, la divulgazione e l’avvicinamento all’attività sportiva, rivolta a tutti i cittadini.

L’evento, intitolato Villaggio in Movimento, sarà caratterizzato da diverse attività ludico-sportive da presentare e praticare rendendo il pubblico partecipe in prima persona.