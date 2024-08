Giovani talenti in mostra e beneficenza nell'ultima serata di Meda Estate

Giovani talenti in mostra e beneficenza nell'ultimo mercoledì sera della rassegna Meda Estate, che per tutto il mese di luglio ha animato la città con tante iniziative.

La seconda edizione dello Young summer art fest

Il 31 luglio 2024 Meda ha vissuto una delle serate più originali e vibranti dell’estate, grazie alla seconda edizione dello Young summer art fest. L’evento, organizzato dall'assessorato alla Cultura in collaborazione con le associazioni culturali medesi, ha riunito un gran numero di giovani e appassionati di ogni tipologia di arte, trasformando le principali vie della città in una galleria a cielo aperto.

Musica e arte in centro con Meda Estate

Le strade di Meda sono state animate da giovani talenti che hanno esposto le proprie opere d'arte, con piazza Municipio e piazza Cavour come fulcro di esibizioni musicali. Alle 21, oltre trenta artisti hanno rispo-

sto alla call to action dell'assessorato alla Cultura, proponendo fotografie, quadri, disegni e musica, dando vita a un percorso artistico itinerante dall'area pedonale di piazza Municipio a piazza Cavour, con spazi de-

dicati a ogni partecipante.

Foto 1 di 6 Foto 2 di 6 Foto 3 di 6 Foto 4 di 6 Foto 5 di 6 Foto 6 di 6

Il dj Gianmaria Seveso e Gioela con il suo violino

Piazza Municipio ha ospitato il dj set di Gianmaria Seveso, che con grande entusiasmo ha aperto la serata presentando gli artisti che si sarebbero esibiti. Contemporaneamente piazza Cavour si è accesa con le performance dei Medean Creed e della band Stave. Anche Giaela con il suo violino e giovani cantanti hanno arricchito la serata con interpretazioni emozionanti, riflettendo l’impegno dell’anno alla Comunità protetta ad alta assistenza in via Cialdini.

Protagoniste anche la Consulta Meda-Giovani e la Medateca

Talento e spirito creativo sono stati il filo conduttore della serata. In via Solferino, oltre alle esposizioni artistiche, erano presenti i punti della Consulta Meda-Giovani, Spazio Giovani e Medateca con CAeB, per

coinvolgere altri ragazzi a partecipare alle iniziative loro dedicate dall’Amministrazione.

Beneficenza in piazza Cavour con il Gruppo Alpini

La serata è stata resa ancora più speciale dalla generosità del Gruppo Alpini Meda che in piazza Cavour ha donato un assegno da 500 euro alla parrocchia di Santa Maria Nascente per contribuire al restauro del chiesino del Redentore. Generosità dimostrata anche dalla ditta Caronni, che ha donato un pannello in legno ai giovani artisti per permettere loro di dare sfogo alla loro creatività.

Soddisfatti gli assessori Fabio Mariani e Stefania Tagliabue

L'assessore alla Cultura, Fabio Mariani, ha espresso grande entusiasmo per questo evento, ringraziando tutti coloro che hanno partecipato e contribuito alla sua piena realizzazione, sottolineando l’importanza di celebrare la creatività dei giovani artisti. Anche il vicesindaco e assessore alle Politiche giovanili, Stefania Tagliabue, ha ribadito l’impegno dell’Amministrazione verso i giovani, cuore pulsante della comunità.

FOTO DI VINCENZO IERARDI