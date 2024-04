Giovanni Sala torna in Consiglio dopo il malore

Un inizio di Consiglio comunale emozionante.

Emozione per il ritorno di Giovanni Sala

Tanti sorrisi e anche un po' di commozione nella serata di ieri, martedì 23 aprile, a Vimercate, in occasione della seduta di Consiglio comunale che ha visto il ritorno in aula di Giovanni Sala, capogruppo della civica di minoranza "Noi per Vimercate" e candidato sindaco per il centrodestra alle elezioni amministrative del 2021.

Il grave malore di inizio marzo

Sala era stato colpito sabato 2 marzo scorso da un grave malore mentre si trovava nella sua abitazione. Per alcuni giorni si era temuto per le sue condizioni. Poi, fortunatamente, la rapida e completa ripresa che ieri, come detto, gli ha consentito di tornare anche sul suo scranno.

Sala ai colleghi: "Le vostre parole sono state un unguento"

"Grazie per il vostro sostegno, le vostre attenzioni, i vostri messaggi e la vostra delicatezza - ha detto Sala in aula in apertura di seduta rivolgendosi ai colleghi - Le vostre parole mi hanno emozionato; sono state un unguento per la mia mente, il mio cuore, la mia anima e per la mia famiglia in un momento complicato. Tutto ciò è un'ulteriore dimostrazione del livello delle persone in quest'aula".

Da parte dei capigruppo delle altre liste il bentornato a Sala.