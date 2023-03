Si terranno giovedì 16 marzo alle 15.30 nel Santuario di Vimercate i funerali di don Franco Passoni, responsabile di Santa Maria Maddalena a Velasca, scomparso nella giornata di ieri lunedì 13 marzo.

Giovedì i funerali di don Franco Passoni

Intanto nelle ultime ore è arrivato il messaggio di cordoglio del sindaco di Vimercate, Francesco Cereda:

"Ci ha lasciato don Franco Passoni, il sacerdote che per molto tempo ha prestato il suo ministero nella parrocchia di Santa Maria Maddalena a Velasca. Un parroco che ci ha consegnato una grande testimonianza di fede e di devozione; un punto di riferimento per tante famiglie e generazioni di velaschesi. Oggi tutta Velasca e la Comunità pastorale di Vimercate piangono un sacerdote che con il suo operato per la Chiesa, iniziato nel 1971, ha professato fino all'ultimo i valori del cristianesimo".

Servizio navetta

Come dicevamo le esequie sono state fissate per la giornata di giovedì: per tutti coloro che vorranno rendere omaggio a don Franco Passoni sarà disponibile un servizio navetta che da Velasca porterà direttamente al Santuario e poi riporterà a casa i fedeli. La partenza è fissata alle ore 14.30.

Intanto sia stasera che domani sera, nella chiesa di Velasca, alle 21 si terrà un Rosario per ricordarlo.

Ha servito nove parrocchie in mezzo secolo

Nove le parrocchie che in mezzo secolo ha servito- don Franco Passoni. Dalla prima destinazione di Cardano al Campo a Pieve Emanuele, da Linate agli 11 anni nella difficile Corsico e quindi il periodo di servizio e amicizie a Vignate. E poi ancora a Pessano Con Bornago e a Bettola di Pozzo d’Adda. Fino a tornare poi nella sua Vimercate, nel marzo del 2012, con l’incarico a Velasca, in sostituzione di don Daniele Caspani.