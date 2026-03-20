Giro di vite contro l’abbandono dei rifiuti: 18 persone sanzionate

Giro di vite della Polizia Locale di Meda contro l’abbandono dei rifiuti: 18 persone sanzionate.

Controlli dei vigili contro l’abbandono dei rifiuti

Si rafforza l’attività di contrasto all’abbandono dei rifiuti. La Polizia Locale ha avviato un’azione mirata di controllo e repressione del fenomeno, con verifiche costanti nelle aree più esposte, attività investigative dedicate e l’impiego di strumenti di sorveglianza a supporto degli accertamenti. L’obiettivo è rendere sempre più efficace il contrasto a una pratica illecita che incide sul decoro urbano, sull’ambiente e sulla qualità della vita della comunità.

Tre persone scaricavano materiale proveniente dall’attività lavorativa

Nell’ambito di questa attività, la Polizia Locale di Meda ha già individuato e sanzionato tre persone ritenute responsabili di episodi di abbandono di rifiuti sul territorio comunale. L’accertamento è stato possibile grazie a un’attenta attività di controllo e all’ispezione dei rifiuti abbandonati, che ha consentito di risalire ai responsabili. Alcuni trasgressori sono risultati essere cittadini non residenti nel Comune di Meda che abbandonavano impropriamente rifiuti provenienti dalla loro attività lavorativa. I tre soggetti sono stati sanzionati secondo quanto previsto dalla normativa vigente e obbligati al ripristino dello stato dei luoghi.

Sanzionate 15 persone

L’azione di controllo è proseguita anche successivamente, specialmente in via Colombo. Nella giornata di giovedì 19 marzo, in collegamento con gli accertamenti già avviati nei giorni precedenti ma in altre zone del territorio comunale, sono state infatti identificate altre 15 persone responsabili di abbandono di rifiuti. Una casistica riscontrata dalla Polizia Locale durante i controlli riguarda anche anomalie di alcuni nuclei familiari che non risultavano iscritti regolarmente alla Tari. Anche in questo caso nei confronti dei soggetti individuati saranno applicate le sanzioni previste dalla normativa.

“Contro l’abbandono di rifiuti è utile la videosorveglianza”

«Sono stati inaspriti i controlli della Polizia Locale in merito all’abbandono di rifiuti – dichiara il comandante Claudio Delpero – I controlli continueranno su tutto il territorio comunale al fine di contrastare in maniera più efficace il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti. In questa attività un ruolo importante è svolto anche dal sistema di videosorveglianza, che rappresenta uno strumento fondamentale di supporto per l’individuazione dei responsabili e per un controllo più puntuale del territorio».

“Grazie a questi interventi tempestivi contribuiamo a mantenere il decoro della città”