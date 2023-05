Giro d'Italia Under 23, la quinta tappa parte da Cesano Maderno

I migliori giovani talenti del ciclismo internazionale a Cesano Maderno. La città ospiterà giovedì 15 giugno 2023 la partenza della quinta tappa del “Giro Next Gen, il Giro d’Italia Under 23.

Giro d'Italia Under 23, la quinta tappa parte da Cesano

Otto tappe spettacolari e per tutte le tipologie di corridori, con Cesano Maderno protagonista nella tappa che partirà da corso Libertà. La carovana attraverserà corso Roma, corso Matteotti, via Duca d’Aosta, viale Indipendenza, via Cavallotti, via Sant’Eurosia, via Val Camonica, via Manzoni per poi proseguire fino a Manerba del Garda dove, dopo 154 chilometri di corsa, è previsto il traguardo.

Ciclisti di 35 squadre provenienti da tutto il mondo

Il Giro Next Generation organizzato da RCS Sport per conto della Federazione ciclistica italiana con il patrocinio del Ministero per lo Sport e i Giovani, in programma dall’11 al 18 giugno, vedrà la partecipazione di 35 team e ciclisti provenienti da tutto il mondo.

“Siamo orgogliosi di poter ospitare i giovani ciclisti del futuro a Cesano Maderno - ha dichiarato il sindaco Gianpiero Bocca - Per noi è un’opportunità di valorizzazione e promozione del territorio, un progetto di ampio respiro che è occasione per esaltare i nostri luoghi e le nostre realtà, unendo alla crescita del territorio i valori dello sport che da sempre racchiude molteplici significati ed è strumento di comunicazione e visibilità. In questo periodo, inoltre, la Brianza è indiscussa protagonista considerata anche la partenza di una tappa del Giro da Seregno, creando un “filo rosa” che unisce due città già confinanti geograficamente. Per le emozioni che riesce a suscitare ed i valori che trasmette, lo sport e i grandi eventi possono ritenersi una forma di promozione del territorio efficace e lungimirante”.

“La partenza della tappa del Giro Next Generation chiuderà una settimana importante per Cesano Maderno in cui lo sport sarà assoluto protagonista con giornate intense, spettacolari e coinvolgenti per migliaia di giovani da tutta la Brianza” ha dichiarato l’assessora allo Sport Rosanna Arnaboldi, alle prese con l'organizzazione della Festa dello sport.