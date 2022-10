Adesso è ufficiale: il Giro d'Italia a Seregno. La tappa di domenica 21 maggio 2023 partirà dalla città, probabilmente dalla piazza del mercato, e arriverà a Bergamo. E' in corso la presentazione della celebre corsa al teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano, alla presenza del sindaco Alberto Rossi e del presidente della Consulta dello Sport, Paolo Cazzaniga.

Il Giro d'Italia 2023 a Seregno

Dopo le ricorrenti indiscrezioni dei mesi scorsi, la conferma: la tappa del Giro d'Italia del 21 maggio 2023 partirà da Seregno con arrivo a Bergamo, passando dalla Brianza e i colli briantei. Al teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano è in corso la presentazione della più importante manifestazione ciclistica nazionale, promossa da Rcs Sport. Presenti il primo cittadino, Alberto Rossi, e il presidente della Consulta dello Sport, Paolo Cazzaniga. E' la 106esima edizione della corsa che assegna la maglia rosa, in programma da sabato 6 a domenica 28 maggio.

La corsa torna in città dopo 63 anni

Il Giro d’Italia tornerà in città a distanza di 63 anni. Il 2 giugno del 1960 si corse la 14esima tappa a cronometro (e non in linea) da Seregno a Lecco, per una distanza di 68 chilometri. All’epoca il successo della "Crono Brianza", così fu ribattezzata, andò al campionissimo francese Jacques Anquetil, sul podio anche Diego Ronchini e Gastone Nencini. Seregno annovera un eccellente protagonista nel ciclismo professionistico: Giacinto Santambrogio, scomparso nel 2012, gregario di grandi campioni del calibro di Eddy Merckx e Felice Gimondi.

Di seguito tutte le ventuno tappe del Giro d'Italia 2023