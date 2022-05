Giussanese nel nuovo spot pubblicitario dell'Amaro del Capo

Domenico Corigliano, papà del vicesindaco Adriano Corigliano è uno dei volti della nuova campagna pubblicitaria del noto amaro, prodotto in Calabria, che andrà in onda da giugno.

Un volto da tv...

Il particolare stile, il volto, ma soprattutto la sua lunga e curata barba, erano già stati immortalati da diversi fotografi, nei mesi scorsi, ma ora a renderlo "famoso" sarà uno spot pubblicitario, girato a Tropea, per lanciare la nuova campagna del Vecchio Amaro del Capo, liquore ormai conosciuto a livello internazionale . Domenico Corigliano, papà del vicesindaco, conosciuto a Birone, frazione in cui vive - ma non solo - come "Mimmo Sandokan", è appena rientrato in città, dopo aver girato nella piazza del Belvedere della cittadina calabrese, alcune scene per la nuova pubblicità dell'amaro, prodotto dalla storica famiglia Caffo che sarà trasmessa in tv da giugno.

Da muratore a modello

Corigliano, 63 anni, muratore i professione, "modello per hobby", è originario di Francica, paesino in provincia di Vibo Valencia, vicino a Tropea, ed è tornato nella sua terra per questo nuovo lavoro, che porterà il suo volto in tutto il mondo; un'esperienza nuova e molto bella che gli ha dato tante soddisfazioni. "Sandokan" è già stato davanti alle telecamere: è stato infatti, a settembre dell'anno scorso, uno dei protagonisti in una puntata della trasmissione di Max Giusti, «Guess my age», in onda su Tv8.

Nel settembre 2019 era stato scelto per la particolarità del volto, la sua barba e lo stile «alternativo», da un noto fotografo Chris Knight, un ritrattista di New York i cui lavori sono apparsi su Vogue, People, GQ, ABC, Ocean Drive, per un servizio fotografico a Milano, alla AIF (Associazione italiana Fotografi).