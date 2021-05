Giussano, 500 nuovi lampioni per migliorare l’illuminazione pubblica

Giussano, 500 nuovi lampioni led per migliorare l’illuminazione pubblica

In arrivo impianti a led

Per risparmiare, ma soprattutto migliorare l’illuminazione lungo le strade della città e delle frazioni sono in arrivo nuovi lampioni di ultima generazione. L’Amministrazione comunale ha infatti in programma la riqualificazione degli impianti con particolare riferimento all’efficientamento dei punti luce così da ridurre i consumi energetici e gli oneri di manutenzione.

Lampioni ormai troppo vecchi

Sul territorio sono presenti corpi illuminanti con lampade di tipo Hg ( vapori di mercurio ), obsolete e non più contemplate nel vigente inquadramento normativo. Ecco dunque che è necessario cambiare e ammodernarsi.

«Prevediamo la sostituzione di circa 500 centri luminosi con lampade di tipo Hg (vapore di mercurio) con nuovi corpi illuminanti con tecnologia LED – ha spiegato l’assessore ai Lavori Pubblici Giacomo Crippa – ci siamo posti come obiettivo primario la sostituzione di tutte le lampade obsolete, per ammodernare l’illuminazione pubblica, che deve essere più efficiente dal punto di vista energetico, abbattendo i consumi e garantire un’adeguata illuminazione a strade e piazze pubbliche, sia dal punto di vista illuminotecnico che di sicurezza. Questo è un primo intervento diffuso verso la riqualifica completa dell’illuminazione cittadina, un obiettivo concreto che vogliamo portare a conclusione in un termine relativamente breve».

Il sindaco

Attualmente l’illuminazione cittadina che conta più di 3000 corpi luminosi ha solo 250 lampade LED sostituiti negli anni e in pochi mesi vedrà questo numero quasi triplicare.

Il progetto è finanziato con il decreto del 30 gennaio 2020 relativo ai contributi statali per efficientamento energetico 2021, che attribuisce al comune di Giussano 260.000 euro.

«L’ufficio tecnico del nostro comune si sta impegnando anche su questa tematica e con questo primo intervento rilevante cambierà l’aspetto di molte vie che nelle ore serali e notturne saranno meglio illuminate – ha commentato il primo cittadino Marco Citterio – i prossimi interventi che programmeremo sul tema riguarderanno in particolare la gestione puntuale del patrimonio di pali e punti luce per gli anni a venire».