Giussano, 900 bambini per la Giornata del Sollievo organizzata dall’associazione Arca.

Nuova collaborazione tra scuola e volontari

Domenica 6 giugno sarà la Giornata del Sollievo e l’associazione Arca, che opera all’hospice vicino ai malati terminali, ha organizzato un’iniziativa che ha coinvolto le scuole primarie del territorio. Sono stati chiamati in causa 900 alunni, invitati a scrivere su delle foglie, realizzate in cartoncino dai volontari, i loro pensieri, riflessioni e brevi narrazioni sull’argomento. Le circa 900 foglie saranno poi appese sui rami di uno speciale albero, che le volontarie stanno preparando e posizioneranno all’esterno dell’hospice di via Milano, lungo la recinzione insieme ad un grande striscione dedicato.

La vicepresidente di Arca

«La sensibilizzazione è importante, ed è bene cominciare già da piccoli; non è la prima volta che avviamo dei progetti con i bambini delle scuole, questa volta però la risposta è stata davvero importante: 900 alunni hanno realizzato la foglia per il nostro simbolico albero in occasione della Giornata del Sollievo», ha commentato la vicepresidente Anna Maria Colombo.