Giussano, festeggia i 100 anni con il vaccino. Regalo speciale per Germana Turri

Un compleanno memorabile

Grande festa pochi giorni fa, per Germana Turri. La super nonna, giovedì 20 maggio, ha soffiato su 100 candeline e nello stesso giorno ha ricevuto un regalo molto gradito e atteso: la seconda dose del vaccino contro il Covid.

La prima somministrazione le era stata effettuata il 15 aprile direttamente dal dottor Guido Bertolaso, che era arrivato in città per effettuare le vaccinazioni a casa degli anziani allettati e giovedì – nel pieno del festeggiamenti con la sua famiglia per l’importante traguardo raggiunto – hanno bussato alla porta i medici per la seconda dose.

Doppia festa

E’ stato davvero un compleanno davvero speciale e memorabile quello di nonna Germana, che vive a Giussano da quasi 80 anni, da quando cioè negli anni della seconda guerra mondiale, la sua famiglia era stata sfollata da Milano e trasferita in Brianza.

«E’ stata una doppia festa – ha commentato il figlio Amedeo Cazzaniga – mamma era molto contenta per la torta e per il vaccino. L’abbiamo protetta durante tutto questo anno di Covid e appena è stato possibile si è vaccinata: le ha somministrato la dose Bertolaso».

A festeggiare l’evento c’era anche il sindaco Marco Citterio che a nome dell’Amministrazione ha consegnato alla centenaria una targa e gli auguri di tutta la città.