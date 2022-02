Lesmo e Camparada

Il 78enne si è spento in questi giorni. Lascia due figli e la grande famiglia dell'associazione di cui era collaboratore di lungo corso.

Gli "Amici del Masciocco" piangono Giulio Galliani, storico falegname di Gerno. Il 78enne si è spento lunedì alla Casa di riposo "Scola" di Besana, dove era ricoverato ormai da qualche tempo.

Residente a Lesmo e volto noto della comunità locale, Galliani ha gestito insieme ai fratelli una storica bottega da falegname in frazione Gerno. Lascia due figli, Renato e Arianna, e soprattutto i tanti amici del sodalizio camparadese per il quale era uno dei punti di riferimento per via della lunghissima militanza. Impossibile, per chi conosce gli "Amici del Masciocco" non ricordare Giulio Galliani accanto al paiolo della polenta.

Un'altra perdita pesante

La scomparsa di Galliani (i funerali oggi, mercoledì alle 14.30, in chiesa a Lesmo) rappresenta un'altra perdita pesante per l'associazione. Negli ultimi, infatti, i volontari hanno dovuto dare l'addio a tante persone che da sempre hanno fatto parte del gruppo, tra cui Gianmario Beretta, il giovane Mauro Terenghi e infine il "sindaco" di Masciocco, Rinaldo Rigamonti, anima della storica cascina.